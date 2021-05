Save the children, l’Italia non è un paese per mamme: 96mila hanno perso il lavoro con la pandemia, 4 su 5 hanno figli under 5 anni

5' di lettura

Sono delle trottole, corrono tutto il giorno per seguire le esigenze della famiglia e affrontare un mondo del lavoro che le penalizza. Vessate dalla pandemia che le ha costrette a un maggior carico nelle incombenze domestiche, con i figli a casa e le scuole chiuse. É un quadro pieno di luci e ombre quello che emerge dal sesto Rapporto “Le Equilibriste: la maternità in Italia 2021”, diffuso da Save the children in occasione della Festa della mamma. Un report che fotografa l’anno della pandemia da Covid-19 e mette in evidenzia ancora una volta il gap fra Nord e Sud e le difficoltà che hanno dovuto affrontare le mamme italiane legate all’emergenza coronavirus. Campania e Calabria fanalino di coda, ai primi posti fin dal 2012 le province Autonome di Bolzano e Trento, seguite quest’anno dalla Valle d’Aosta, che “supera” l’Emilia Romagna.

In Italia 96mila mamme hanno perso il lavoro

Nell'anno della pandemia sono svaniti 456 mila posti di lavoro (-2% rispetto al 2019) e a essere più colpite ancora una volta sono state le donne con 249mila posti in meno (- 2,5%) rispetto ai 207mila uomini (- 1,5 per cento). Il report segnala che delle 249mila donne che nel corso del 2020 hanno perso il lavoro, ben 96mila sono mamme con figli minori. Tra di loro, 4 su 5 hanno figli con meno di cinque anni. E sono proprio quelle mamme che a causa della necessità di seguire i bambini più piccoli, hanno dovuto rinunciare al lavoro o ne sono state espulse. «Un Paese - sottolinea Save the chldren - in cui nascono sempre meno bambini e dove è urgente la necessità di una politica efficace a sostegno della genitorialità». Nel 2020 sono le donne a rappresentare la grande maggioranza degli occupati con un lavoro part time, quasi 3 su 4 (73% del totale). Spesso sono mamme di figli minorenni: quasi 2 su 5 (il 38,1%) tra loro hanno un contratto part time a fronte del 5,6% dei papà nella stessa condizione .



Sei milioni hanno figli minorenni

Le mamme con figli minorenni in Italia sono poco più di 6 milioni e «nell'anno della pandemia molte di loro sono state significativamente penalizzate nel mercato del lavoro, a causa del carico di lavoro domestico e di cura che hanno dovuto sostenere durante i periodi di chiusura dei servizi per l'infanzia e delle scuole». Il divario di genere nei tassi di occupazione, già elevato nella popolazione, sale moltissimo tra i genitori di figli minorenni registra livelli: nel 2020, è aumentato di mezzo punto, arrivando a 30,7% di differenza, con i papà occupati all’87,8% e le mamme occupate al 57,1 per cento. E non solo le madri tendono a essere molto meno presenti nel mondo del lavoro rispetto ai padri, ma la loro presenza, tende a diminuire al crescere del numero di figli. Cosa che non avviene per i papà.

Le mamme italiane sono le più anziane d’Europa

Un percorso a ostacoli quello delle donne che scelgono di diventare madri, che detengono anche il primato delle più anziane d’Europa alla nascita del primo figlio (32,2 anni contro una media di mamme in Eu di 29,4 anni) . E soprattutto fanno sempre meno figli: le nascite hanno registrato una ulteriore flessione, meno 16mila nel 2020 (-3,8% rispetto all'anno precedente). Una eccezione è quella della provincia autonoma di Bolzano, in testa per tasso di natalità (9,6 nati per mille abitanti), mentre la Sardegna registra il tasso più basso (5,1 nati per mille abitanti). Secondo l'Istat, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno (novembre e dicembre), si è particolarmente accentuata la variazione negativa delle nascite rispetto al 2019: a novembre, infatti, il calo è del -8,2% e in quello di dicembre tocca addirittura - 10,3 per cento.

Tributo altissimo pagato dalle mamme per la pand

Pandemia

«Il Covid ha messo tutti noi di fronte a un’emergenza prima di tutto sanitaria - ha commentato Antonella Inverno, responsabile Politiche per l’infanzia di Save the Children - ma che presto si è rivelata essere una crisi anche sociale, economica ed educativa. Le mamme in Italia hanno pagato e continuano a pagare un tributo altissimo a queste emergenze. I bambini a casa, il crollo improvviso del welfare familiare, dovuto alla necessità di proteggere i nonni dal contagio, il carico di cura e domestico eccessivo e la sua scarsa condivisione con il partner, misure di supporto non molto efficaci, sono tutti fattori che hanno portato allo stravolgimento della loro vita lavorativa. È importante ora indirizzare gli sforzi verso la concreta realizzazione di obiettivi che mirino, oltre che ad incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ad affrancarle sul fronte del lavoro non retribuito».