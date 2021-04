Save the children: «La pandemia ha ridotto del 20% le conversazioni web sull’ambiente». In calo l’appeal di Greta

I punti chiave In aumento solo le conversazioni sulla sostenibilità ambientale

La pandemia da nuovo coronavirus ha monopolizzato l’informazione, che sul web si è concentrata sulla pandemia, a scapito di argomenti come l’ambiente che, fino al 2019 aveva generato la maggior parte di confronti e condivisioni. Le conversazioni sui social sul tema sono calate del 20% rispetto all'anno precedente, con punte di -50% per quelle sui cambiamenti climatici e di -73% sull’emergenza clima. E anche il riscaldamento globale è stato un tema meno dibattuto con un -49% rispetto al 2019. I dati sono contenuti report realizzato da Reputation Manager per Save the Children, diffuso in occasione della Giornata della Terra. «Dati significativi - sottolinea la nota di Save the children - che sembrano certificare un calo dell'attenzione generale su un tema che – ricorda l'Organizzazione – mette in discussione il futuro dei bambini. L’organizzazione ha lanciato contemporaneamente un video distopico nel quale un bambino non ancora nato immagina il mondo che lo accoglierà, e chiede di agire subito e rendere i bambini e i ragazzi protagonisti delle scelte che riguardano il futuro del pianeta.

Il report segnala che le conversazioni online totali riguardanti queste tematiche, nell'ultimo anno, sono calate del -20%, passando dalle 221mila del 2019 alle 176mila del 2020. La sostenibilità ambientale, invece, è stata la tematica maggiormente citata (+25%), passando dai 39mila contenuti del 2019 ai 49mila del 2020. Anche le conversazioni legate alle emissioni hanno avuto una crescita rispetto ai 12 mesi precedenti, con il 19% del totale nel 2020 che ha visto come argomenti di partecipazione il calo dell'inquinamento in Cina dovuto al lockdown e lo studio secondo il quale le città con la mortalità più alta per le polveri sottili in Europa sono Brescia e Bergamo. Le conversazioni sull'inquinamento rappresentano il 17% del totale di quelle rilevate, anche se in calo del -20% nell'ultimo anno. Le conversazioni si sono concentrate sul rapporto tra inquinamento e coronavirus: ha generato molto interesse, per esempio, lo studio secondo il quale “la proteina che protegge l'organismo dai danni delle polveri sottili (precisamente il PM2.5) è la stessa che favorisce l'azione dannosa del Sars Cov-2.

I dati vedono un netto calo dei temi riferiti all'attivista svedese Greta Thunberg e al movimento Fridays for Future che hanno segnato rispettivamente un -82% e -70%. Sulla stessa curva in discesa anche le conversazioni su cambiamenti climatici (-50%), riscaldamento globale (-49%) e emergenza climatica (-73%).Secondo lo studio, a parlare di questi temi sul web sono maggiormente persone di sesso maschile (61,1% nel 2019, 64,2% del 2020), anche se nel 2020 si nota una crescita della percentuale di utenti di sesso femminile (+3,1%).

Il report analizza anche il cambiamento nella fascia d'età più coinvolta nelle conversazioni online sulla sostenibilità. Se nel 2019 la categoria anagrafica tra i 25-34 anni era la più presente con il 49,2% delle interazioni, nel 2020 il trend si è invertito. Nell'ultimo anno, l'analisi mostra infatti una maggiore partecipazione per le fasce più adulte (45-54 anni: 23,6%; 35-44 anni: 20,7%).

«La crisi climatica non è stata messa in pausa dal Covid-19. La pandemia, dai risultati di questo studio, sembra aver abbassato la sensibilità dell'opinione pubblica, o quanto meno il livello delle conversazioni in rete, su questo tema. Eppure oggi sono 710 milioni i minori che vivono in 45 paesi con il più alto rischio di subire l'impatto del cambiamento climatico», sottolinea Daniela Fatarella, direttrice di Save the Children Italia. «Inondazioni, siccità, uragani - segnala Fatarella - sono solo alcuni degli eventi meteorologici estremi che avranno conseguenze profonde sui bambini più vulnerabili e sulle loro famiglie. Proprio i più piccoli, rischiano di soffrire la carenza di cibo o di malattie. Una delle tante minacce, per esempio, è quella che riguarda la mancanza di acqua o il suo innalzamento, che potrebbe mettere seriamente a rischio la loro vita». Per la direttrice di Save the Children Italia «non possiamo dimenticare che questi sono fatti reali che coinvolgono milioni di persone e che la crisi climatica rischia di compromettere il futuro di milioni di bambini in maniera irrimediabile se non si agirà tempestivamente. Siamo all'ultima chiamata e non possiamo perdere il momento».