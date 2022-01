Savoir-Faire: il gesto artigianale, un ponte fra Oriente e Occidente

Loewe

LVMH ha annunciano l’apertura di 2000 posizioni lavorative nella supply chain italiana. Pensa che sia un format riproducibile? Penso che questo sia davvero positivo e ammiro LVMH per questo impegno. È un’occasione emozionante per i giovani per ricevere una formazione qualificata e in aziende che hanno una storia così radicata nella creatività. Credo che le giovani generazioni, che vivono e respirano il mondo digitale, porteranno molta innovazione e una nuova prospettiva all’artigianato tradizionale. L’istruzione sarà fondamentale per attirare i giovani verso queste professioni “antiche”, non così scontato nell'era virtuale. Questo tipo di iniziative sono fondamentali per incoraggiare e suscitare il loro interesse.

Quale è il ruolo del mecenatismo rispetto allo sviluppo delle competenze di un artigiano? Credo che il ruolo del mecenate sia molto cambiato nel tempo. Oggi è importante sostenere il network degli artigiani e fornire loro fonti di ispirazione e una serie di opportunità per imparare, immaginare e creare, ipotizzando anche una piattaforma per condividere il loro lavoro. Attraverso la K11 Craft & Guild Foundation, ci concentriamo su incubatori per artigiani cinesi emergenti. Con una condivisione educativa, forniamo un ecosistema comunitario attraverso il quale siano in grado di collaborare, scambiare idee e ispirazioni.