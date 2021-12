Savona: podio con librerie, bar e ristoranti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiude con «Cultura e tempo libero» la rassegna dei sei settori che compongono l’ indagine del Sole 24 Ore. Guardando anche ai risultati degli altri comparti, si può notare che Milano si piazza per la quinta volta tra le prime dieci, Roma replica un terzo posto già ottenuto in «Demografia, società e salute» e Crotone trova ancora un ultimo posto (è il quarto), stavolta preceduta da altre due calabresi (Vibo e Reggio).

Ma sul fronte culturale Trieste è la sovrana assoluta. La provincia del Nord-Est ottiene un distacco record rispetto alle altre contendenti e fonda soprattutto su questi parametri l’affermazione nella Qualità della vita di quest’anno. Quindici indicatori e ben otto presenze fra le prime tre, con ideali medaglie d’oro per la diffusione di quotidiani e periodici nonché per la voce, assai significativa, delle spese dei Comuni a favore della cultura.

Al di là di questa supremazia, le eccellenze appaiono piuttosto ben distribuite tra i vari territori. Savona, seconda in classifica generale, spicca negli esercizi pubblici, con il primato per i ristoranti e la piazza d’onore nei bar, alle spalle di Nuoro, ma ottiene anche un quarto posto nella presenza di librerie (e qui vince Massa).

Cagliari svetta per la formazione continua e Napoli precede una serie di territori d’arte grazie al valore del suo patrimonio museale, mentre Bolzano ha la maggiore quota di aziende agrituristiche, anche se nel campo (è proprio il caso di usare questo termine) sette province tra le prime dieci appartengono alla Toscana, classica protagonista in materia.

Qualcosa di simile accade al Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la presenza di palestre, piscine, centri per il benessere e stabilimenti termali: si impone Udine e nelle prime 15 compaiono anche le altre tre province della regione. Rimanendo in zona, ecco l’exploit di Gorizia, quarta nella classifica di settore, che può vantare la maggiore offerta di spettacoli.