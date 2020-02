Savona porto verde con gru elettriche e impianti solari Un piano in corso di elaborazione da parte di Ire permetterà, con il fotovoltaico, di far fronte alle necessità energetiche Rosasco: ruolo chiave per l'autoproduzione a disposizione degli utenti di Raoul de Forcade

Il terminal di Vado Ligure è alimentato elettricamente grazie a un collegamento con la rete ad alta tensione. E le gru più grandi funzionano con l'elettricità

4' di lettura

Un impianto fotovoltaico per illuminare il porto di Savona con energia green e a chilometro zero. Si tratta di un ulteriore passo dello scalo della Torretta verso una sempre maggiore sostenibilità, che è perseguita anche nella nuova piattaforma container di Vado Ligure, dotata di gru elettriche, e che passa attraverso le navi passeggeri (di Costa Crociere) alimentate a Gnl (gas naturale liquefatto), la prima delle quali già fa scalo al Palacrociere savonese, e alla possibilità di creare un impianto di alimentazione elettrica (cold ironing) per le unità merci in banchina.

Per quanto riguarda l’illuminazione, il progetto non è ancora operativo ma è in corso di elaborazione da parte di Ire (Agenzia regionale ligure infrastrutture recupero energia). Mariano Rosasco, ad di Sv Port service, società che cura, a Savona e Vado, la trasformazione e la distribuzione dell’energia elettrica e gestisce la rete idrica e i rifiuti portuali, spiega che questo piano «permetterebbe di far fronte alle necessità energetiche per illuminare il porto, pari a circa 600 megawattora l’anno, con un impianto fotovoltaico di opportuna potenza, associato a una batteria di accumulatori da 3 megawattora, in grado di restituire l’energia necessaria agli impianti di illuminazione, già dotati di proiettori a basso consumo, per otto ore».

Questo è possibile, prosegue Rosasco, «grazie alla rete di distribuzione elettrica del porto, di proprietà dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale (porti di Genova e Savona, ndr), che può mettere a disposizione dei propri utenti, sotto forma di autoproduzione, tutta l’energia prodotta al suo interno. In particolare, nei periodi di massimo irraggiamento, una parte dell’energia prodotta sarà immagazzinata e l’altra utilizzata direttamente dalle utenze portuali; nei periodi invernali la parte di energia necessaria verrà prelevata durante la notte dalla rete».

Insomma, tutta l’energia prodotta, afferma Rosasco, «viene utilizzata in loco come autoproduzione, cosa che consente, ad oggi, di prevedere un tempo di ammortamento degli impianti di circa 15 anni. Ma che in futuro, con la prevedibile riduzione dei costi delle batterie, potrà scendere a 10 anni, senza contare su finanziamenti o incentivi». Secondo Rosasco va anche considerato «come valore aggiunto avere un impianto di sicurezza, l’illuminazione delle banchine, che non risente di eventuali blackout della rete nazionale».

Sempre grazie alla configurazione della rete di distribuzione nel porto di Savona, sostiene il manager, «il passo successivo può essere quello di implementare o sostituire alcuni mezzi necessari alla movimentazione delle merci con omologhi elettrici dotati di doppia batteria, una da utilizzare sul mezzo stesso e l’altra da mettere in carica durante il giorno, usufruendo di un impianto fotovoltaico della rete portuale: in porto ci sono molti magazzini che hanno tetti ben esposti al sole». La relativa maggiore spesa «dovuta al raddoppio della batteria e all’impianto - conclude Rosasco - viene compensata dal risparmio nel tempo dovuto al minor costo dell’energia in autoproduzione. I due interventi sopra descritti, peraltro, hanno un importante impatto dal punto di vista delle emissioni, soprattutto a livello locale».