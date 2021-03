Sbarca a Genova la casa sociale di Homes4All

1' di lettura

Sbarca anche a Genova il progetto, tra l’housing sociale e l’immobiliare, Homes4All, avviato da qualche tempo a Torino. Grazie all’impegno di Giorgio Mosci, commercialista genovese, l’iniziativa è arrivata sotto la Lanterna. «Homes4All - spiega - mi ha subito incuriosito e coinvolto per il modello innovativo di housing sociale, che risponde a un’emergenza abitativa attuale, anche a causa della crisi del lavoro. Ed è proprio in questo periodo critico che un intervento sul tema dell’abitare è fondamentale. Apprezzo il modello vincente, sia per l’investitore che per le famiglie e per la società, nel fare rigenerazione urbana». In pratica, l’obiettivo di Homes4All è intercettare sul mercato immobili privati vuoti o beni da acquistare in asta da mettere poi a disposizione di nuclei familiari in difficoltà. La società provvede sia all’acquisizione che alla gestione degli immobili, li ristruttura mettendoli a norma, e accompagna le famiglie negli alloggi assegnati a un affitto sostenibile. L’iniziativa ha già raccolto i primi segnali di supporto e le prime adesioni alla campagna attiva su Lita.co Italia, la piattaforma crowdfunding sulla quale la startup è in fundraising.

