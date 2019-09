Sbarca a Genova lo scooter elettrico in sharing

MiMoto mette a disposizione degli utenti mezzi elettrici alimentati da energia green e made in Italy, proveniente dalle centrali elettriche del gruppo Iren e il servizio funziona secondo la formula «Più noleggi, meno paghi». Ogni scooter è omologato per due passeggeri e ha in dotazione due caschi con profumatori igienizzanti nel bauletto, al cui interno sono disponibili anche cuffiette igieniche usa e getta. Inoltre, il servizio è free floating, ovvero senza vincoli di parcheggio o di stazioni di ricarica e senza chiavi.



In pratica, localizzato l’e-scooter più vicino tramite la app, disponibile per Ios e Android, si prenota, si utilizza il motorino e, una volta terminato il noleggio, si lascia il mezzo in qualunque punto consentito dal codice della strada, all’interno dell’area coperta dal servizio. Nel caso di Genova, l’area in questione comprende tutto il centro della città e i principali punti d'interesse del capoluogo, quali ad esempio i quartieri Albaro, San Vincenzo, Foce, Boccadasse.

Come in tutte le città in cui è attivo il servizio, spiegano i fondatori di MiMoto, «l’area operativa iniziale è un work in progress e sarà adattata e modificata alle esigenze dei cittadini. Questo perimetro, comunque, non deve essere inteso come un limite invalicabile, ma solo il confine entro cui rilasciare lo scooter noleggiato».