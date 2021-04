Sbarca in Italia Vivid, app che integra la banca con i risparmi (senza perdite)

3' di lettura

Una app bancaria che integra in un'unica soluzione pagamenti, risparmi e investimenti. È questa l'offerta di Vivid, startup tedesca che sbarca in Italia dopo aver raccolto oltre 100mila clienti in neanche un anno in Germania, Francia e Spagna.

Il servizio è incentrato su un conto bancario tedesco, sulla base della partnership con Solarisbank, che permette di aprire conti multivaluta, compresa una sezione dedicata alle criptovalute, e effettuare investimenti mediante un conto di deposito digitale senza limiti minimi di ingresso. Si può investire in un bouquet di azioni internazionali, partendo anche da un solo centesimo, con la possibilità quindi di acquistare azioni frazionate.

La sezione di investimenti, Vivid Invest, è ancora incagliata in questioni regolamentari, ma sarà operativa a breve, entro fine aprile. Per il momento gli utenti possono investire in maniera automatica attraverso il cashback, che permette ai risparmiatori di approcciarsi in maniera semplice agli investimenti. Con il vantaggio, per ora, di essere al riparo da eventuali perdite.

Il conto è collegato a un programma di cashback sulle spese fatte con la carta presso bar e ristoranti così come con alcuni brand partner: le somme accantonate vengono automaticamente investite in un titolo scelto in precedenza dall'utente tra una quarantina di titoli europei e americani molto popolari, con la garanzia di non scendere sotto il livello investito anche in caso di perdite, di cui si fa carico direttamente la startup.

Il meccanismo di garanzia sulle perdite non viene applicato alla sezione investimenti, in cui il cliente potrà fare i propri investimenti direttamente dalla app, scegliendo questa volta tra oltre mille azioni tra le più diffuse presenti sui listini europei e americani. Gli investimenti non hanno limiti minimi e gli acquisti vengono eseguiti senza l'imposizione di commissioni.