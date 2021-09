Sbarcano in Italia gli student housing di Aparto (Hines)

I punti chiave Gli immobili

Saranno inaugurate nel corso del 2022 le prime due nuove residenze di Aparto, brand dedicato alla gestione delle residenze universitarie e che fa capo al 100% al Gruppo Hines. Sono i primi due progetti che puntano a rivoluzionare il concetto di student housing, grazie a un’offerta di alloggi a medio e lungo termine, oltre ad una visione di living innovativa che punta a coniugare servizi all’avanguardia e un contesto internazionale.

«Con Aparto – dichiara Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy – Hines introduce sul mercato italiano le best practice internazionali in tema di student housing attraverso la gestione diretta dei propri studentati, contando su un’esperienza senza pari maturata nel Regno Unito e in Irlanda in questo segmento. Un approccio improntato ai più elevati standard di qualità, sicurezza e sostenibilità garantendo agli studenti e alle famiglie degli studenti una esperienza unica e sicura di studio a Milano all’interno di un contesto controllato e con servizi di elevato valore volto a creare e potenziare le relazioni tra le persone».

A gennaio 2022 aprirà le porte Aparto Milan Giovenale, frutto di una partnership di lungo termine tra Hines e l’investitore Blue Noble e di proprietà del Fondo Living 2.0 gestito da Savills Investment Management Sgr . Situato tra Via Giovenale e Via Col Moschin, a pochi passi dall’Università Bocconi, lo studentato – 16mila mq – offrirà un totale di circa 600 posti letto disponibili in cinque diverse tipologie - ensuite, twin, studio, studio premium e appartamenti – prenotabili per periodi che arrivano fino a un anno di permanenza con possibilità di rinnovo e una serie di servizi quali aule studio, palestra e sala yoga con attrezzature Technogym, lavanderia, cinema, oltre a spazi esterni con giardini, campo da basket e aree per il workout.

Saranno presenti anche servizi food&beverage, aperti anche a ospiti esterni. Distintivi anche gli arredi disegnati dallo studio inglese Carmody Groarke e realizzati in toto dall’azienda italiana Cesare Roversi, specializzata in mobili su misura. Benchè Aparto Milan Giovenale aprirà i battenti a gennaio 2022, è già possibile effettuare la prenotazione del singolo alloggio. Inoltre, sono previsti appositi tour pre-apertura prenotabili sempre online per vedere da vicino le tipologie di camere disponibili e relative facilities.

A settembre 2022, sarà poi la volta di Aparto Milan Ripamonti che amplierà l’offerta di studentati targata Hines in Italia con altri 700 posti letto circa situati in un edificio di 24mila mq nei pressi di Scalo Porta Romana, ovvero tra i quartieri più in voga della «nuova» Milano in piena fase di riqualificazione urbana e futura sede del villaggio olimpico durante i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

La seconda apertura italiana firmata Aparto, sempre frutto della partnership tra Hines e l’investitore Blue Noble, è di proprietà del Fondo Student Life, gestito da Prelios Sgr.

Altro asset importante: i prezzi degli alloggi più che concorrenziali con tariffe all-inclusive a partire da 607 euro al mese.I due edifici, all'apertura, saranno le prime residenze universitarie in Italia certificate Leed Gold e dunque progettate e realizzate secondo i più elevati standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica . A ciò si aggiunge un programma esperienziale che prevede classi fitness, lezioni di cucina e una serie di eventi ai quali possono partecipare tutti i residenti.