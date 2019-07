Sbarchi fantasma, 1.284 persone nel 2019 sfuggite all’identificazione

L’allarme del procuratore di Agrigento: sbarchi fantasma vero pericolo

«Nel 2017 e 2018 gli “sbarchi fantasma” di migranti si attestavano intorno al 10-15% del complesso degli sbarchi, oggi sono intorno al 20-25%», ha affermato il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ascoltato in Commissione Antimafia il 2 luglio. «Il pericolo maggiore alla sicurezza pubblica - ha aggiunto in occasione di un’altra audizione, questa volta in Commissione affari costituzionali suil decreto sicurezza bis - più che dai barconi che partono dalla Libia proviene dagli sbarchi fantasmi che arrivano dalla Tunisia». «Gli sbarchi fantasmi - ha poi aggiunto - sono un vero pericolo perché chi arriva così vuole sottrarsi all’identificazione» che invece nei casi dei barconi provenienti dalla Libia è inevitabile e i controlli in quei casi «sono efficaci e effettivi». Alcuni terroristi che hanno compiuto azioni in Paesi europei – ha concluso Patronaggio – sono arrivati in Europa passando proprio attraverso la porta Sicilia.

Navi della Marina e della Gdf per per ridurre le partenze

Intanto il Comitato nazionale ordine e sicurezza che si è riunito ieri, presieduto da Salvini, ha proposto alcune misure sul piano della gestione dei flussi migratori, tra cui l’aumento dei controlli per ridurre le partenze (con utilizzo di radar, mezzi aerei e navali) e la presenza delle navi della Marina e della Guardia di Finanza per difendere i porti italiani.