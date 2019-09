Sbarchi fantasma, così arriva in Italia l’80% dei migranti con barchini e contatti Facebook

Usano barchini o gommoni piccoli, oppure le barche a vela, eludendo i controlli, senza dare nell'occhio. A volte vengono intercettati a poche miglia dalla costa, già in acque italiane, dalla Guardia Costiera o dalla Guardia di Finanza. A volte approdano da soli, al buio, arrivano e si dileguano.

Radio24/ Sbarchi fantasma. Quando il viaggio dei migranti non si vede

Il procuratore di Agrigento Salvatore Vella è impegnato da anni su questo fronte di indagine. «Non possiamo dire che siano davvero questi i numeri – ha detto il procuratore a Radio24 – Gli sbarchi fantasma sono quelli in cui l'imbarcazione accompagna i migranti sulla spiaggia, i migranti scendono e l'imbarcazione torna indietro. Quindi gli sbarchi fantasma non vengono per la maggior parte individuati. Il numero di approdi che conosciamo è solo una stima del totale ed è sicuramente una stima per difetto. Per gli sbarchi fantasma a volte non abbiamo neppure traccia dell'imbarcazione».

Alla domanda se esista un rischio di infiltrazioni terroristiche per questi migranti il procuratore è prudente: «Questi soggetti – dice - non vengono identificati, non conosciamo la loro storia e le loro generalità. Che siano dei terroristi oggi è solo un'ipotesi, sono sicuramente soggetti che non vengano identificati. Poi se facciano questo per motivi di lavoro per motivi criminali non lo sappiamo, quel che è certo è che vogliono muoversi liberamente sul territorio europeo e quindi che non vogliono lasciare traccia. Diciamo che se io fossi un terrorista e dovessi scegliere una strada per entrare illegalmente in territorio europeo sceglierei questa strada perchè difficilmente si rischia la vita e non si viene identificati».

In questo senso la politica dei porti chiusi o dei blocchi navali è inefficace. «Al momento attuale– dice Vella – considerato che la maggior parte dei migranti arriva su questi gommoni e barchini i blocchi navali sono assolutamente inefficaci da un punto di vista del contrasto delle organizzazioni criminali».