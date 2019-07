Sbarco sulla Luna, quell’impresa formidabile che dopo 50 anni ci ammalia ancora

Tutto si mischia, in questo “Moon Day”: la scienza con i sogni. Lo studio di come sopravvivere a lungo nello spazio e la voglia comunque di lanciarsi in altre sfide grandiose. «Io avevo sei anni ed ero con mia mamma davanti a uno schermo in bianconero», racconta Giorgio Saccoccia presidente dell'Agenzia Spaziale italiana. «Nutrivo già da allora una passione infantile, ero attratto dalla Luna, mia madre era sveglia perchè ero io a voler vedere lo sbarco. Fa impressione ricordare che un così grande progetto di ingegneria sia stato fatto in poco più di 7 anni. Cosa è restato di quella conquista? La cosa più importante: la dimostrazione che se si concentrano idee e risorse si possono fare cose che sembrano impossibili. Siamo partiti da una sfida tra due nazioni, che era quasi una guerra combattuta in un campo diverso, per arrivare a una impresa storica. Tra l’altro, adesso, la corsa nello spazio è un grandioso strumento di diplomazia internazionale. Uno strumento di dialogo per avviare scambi e collaborazioni. Anche l’Italia, lavorando con gli americani, è diventato un forte interlocutore per programmi spaziali futuri. L’Italia agisce su tutti i settori dello spazio, sia di sviluppo sia applicativi».

Un fiume in piena, Giorgio Saccoccia. Ma quando si riprende a parlare della luna, il direttore dell'Agenzia Spaziale torna a commuoversi. «Io credo che si possa tornare per usarla come punto di partenza per esplorare il resto dello spazio. Che è enorme, e dove tutto si complica perrchè non è facile sopravvivere così tanto a lungo. Vedremo, ma sono fiducioso. Ma quando penso a quella notte, e guardo adesso la Luna, torno a guardarla con gli occhi di quando era un bambino di 6 anni. E resto convinto che la Luna sia il sogno più bello di chi alla sera ha voglia di guardare verso il cielo…».

Io c'ero ed ero sveglio. Io non mi ricordo… io mi sono addormentato… io ero in ferie a Londra. Io stavo preparando l'esame di maturità… Ognuno ha il suo ricordo di quella notte. Una calda notte di luglio che ci stava portando verso la fine degli anni Sessanta. Verso la fine di un periodo dove tutto sembrava a portata di mano, dove le canzoni parlavano di pace e di amore, dove si aveva l’impressione, soprattutto per i giovani, che i sogni non fossero poi così lontani dalla realtà. «Imagine all the people living life in peace», avrebbe cantato John Lennon pochi mesi dopo la conquista della Luna. In realtà quell’impresa, che era un sogno realizzato, coincise con la fine di quella effimera magia. L’Italia entrò in un periodo di forti lotte sociali che sfociò nel terrorismo. E nel mondo, a partire dalla guerra del Vietnam, tutto riprese a muoversi in direzione ostinata e contraria a quelle idee di progresso e di pace.

Guarda che Luna!

Ma tornando a quel 20 luglio, a seguire la missione dell'Apollo 11 c'era anche una vecchia conoscenza, ormai un amico comune che da anni ci racconta il non sempre lineare cammino della scienza. «Beh, sì, io c'ero», racconta Piero Angela, notissimo giornalista e divulgatore della Rai. «Oltre ad avere seguito la partenza dell’Apollo 11, prima avevo seguito tutte le altre missioni a partire da quella dell’Apollo 7. Fu davvero un sogno che gli antichi mai avrebbero pensato si avverasse. Quel giorno è cambiata la storia dell'umanità», spiega Angela con la sua consueta pacatezza.

«Per me fu importante seguire queste missioni perchè praticamente decisi di cambiare mestiere. Prima ero un conduttore dei telegiornali con Andrea Barbato ma poi, dopo aver seguito diversi corsi alla Nasa, decisi di occuparmi di documentari scientifici. Alla Nasa si studiava tutta la filiera della scienza, l’origine dell'uomo, la possibilità di esistenza di altre vite…».

Quindi la corsa alla Luna ha stimolato la sviluppo della scienza?

«Tantissimo. Le ricadute di questa sfida tecnologica sono infinite», osserva Angela. «Basti pensare alla miniaturizzazione dei computer o alle attività extra veicolari per muoversi in terreni così complessi. Io ho fatto molte ricerche non solo nei centri della Nasa ma anche nelle aziende che hanno lavorato per la riuscita del progetto. Uno sforzo collettivo di almeno cinquecentomila persone che hanno lavorato su computer, motori, tute e quant'altro. Uno sforzo enorme. Tutti dovevano mettere assieme un pezzetto. E tutto doveva funzionare al primo colpo».