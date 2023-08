Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la celebrazione eucaristica presieduta dal presidente della Conferenza episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, è iniziata a Rimini la 44/ma edizione del Meeting dell’Amicizia tra i popoli, che si concluderà venerdì prossimo con l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Zuppi: razzismi e intolleranze non sono mai innocui e inerti

«Quanto c’è bisogno di un mondo che diventa amico, e anche in cui ognuno può essere amico, costruendo comunione per l’intera famiglia umana!». Lo ha detto il cardinale di Bologna e presidente della Cei Matteo Maria Zuppi nella messa celebrata a Rimini in apertura del 44/o Meeting di CL per l’amicizia fra i popoli. «Certo - ha proseguito nella sua omelia -, il sogno di un’amicizia di tutti i popoli, e lo sappiamo, si scontra con la tentazione di restare ripiegati su se stessi, o peggio di cercare sicurezza alzando nuove frontiere, con antagonismi e polarizzazioni che perdono l’insieme: è sempre pericoloso, perché vuol dire anche non capire e non aiutare a trovare le soluzioni». «Con dei pregiudizi, che dànno sicurezza però - ha sottolineato Zuppi -, resistenti e amplificati dal digitale, con razzismi e intolleranze mai innocui e inerti, perché sappiamo quanto avvelenano e armano menti, cuori e mani. E non si può dire che non lo sapevamo». «L’aria è inquinata da tante epidemie d’inimicizia, come vi ha scritto con tanta intelligenza papa Francesco, l’epidemia d’inimicizia - ha osservato -. Poi quando uno è un po’ intossicato non se ne rende più conto, peggio, perché vuol dire che non ci sono più i sensori», ha aggiunto Zuppi.

«Pace sia giusta e sicura, va trovata con dialogo non con armi»



«La pace deve essere giusta e deve essere sicura e va trovata non con le armi ma con il dialogo» ha sottolineato Zuppi - inviato da Papa Francesco per intraprendere una missione di pace nel conflitto fra Russia e Ucraina - intervenendo alla tavola rotonda inaugurale del Meeting di Rimini. Osserva il porporato, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale italiana: «Pace non significa tradimento e bisogna sempre tenere conto che c’è un aggressore e c’è un aggredito. La pace richiede giustizia e sicurezza, non ci può essere una pace ingiusta o una pace insicura, perché sarebbe la premessa per la continuazione del conflitto».



Il cardinale Zuppi sull’Ucraina: ho speranza

Parlando della sua missione di pace a Kiev, Mosca e Washington, in attesa di andare anche a Pechino, il cardinale Zuppi ha detto in precedenza, in un’intervista pubblicata oggi da Ilsussidiario.net. che «tutti vogliono la pace, perché la guerra è terribile. Le ragioni degli uni e degli altri, invece, portano purtroppo a punti di vista molto diversi. Queste diversità non devono far perdere a noi la chiarezza della responsabilità, dell’aggressore e dell’aggredito. Dobbiamo credere che ci sia un modo per arrivare a una pace giusta e sicura non con le armi ma con il dialogo. Questo non è mai una sconfitta e richiede garanzie e responsabilità da parte di tutti». Zuppi ha aggiunto: «Ho speranza. Lo sappiamo: l’ottimismo è credere che andrà tutto bene. La speranza è consapevolezza delle difficoltà che ci sono e affrontarle, lottare credendo che alla fine la pace deve vincere».