Sbloccare il proprio potenziale di benessere per stare bene tutto l'anno

Storicamente la società definisce la salute in termini di presenza o assenza di malattia. Intelligentemente, il McKinsey Health Institute ritiene che nel prossimo decennio l’umanità potrebbe vivere 45 miliardi di anni in più, intesi come anni di maggiore qualità. Circa sei anni a testa, da usare sentendosi, appunto, bene. Per sbloccare il potenziale di benessere, e aggiungere tempo al tempo, gli individui devono diventare i principali amministratori della propria salute: numerosi studi hanno dimostrato che i comportamenti modificabili - tra cui dieta, sport e attività anti stress - contribuiscono fino al 60% a un finale positivo o negativo della nostra storia. La mentalità e i comportamenti individuali sono ancora più rilevanti se la visione di salute include anche altri tre fattori: quello mentale, quello sociale e quello spirituale. È la pratica dei buoni propositi, ma vista in un'ottica di felice sperimentazione: non serve fissarsi su qualcosa che potrebbe far bene, ma non ci piace; vale invece la libera scelta di provare e, se non funziona, cambiare strategia. Partendo, per esempio, da qui.

Lasciarsi tracciare per il proprio bene Fitness tracker, orologi intelligenti, cardiofrequenzimetri, GPS: la wearable technology - in testa ai fitness trend secondo l'ultimo rapporto pubblicato da ACSM’s Health & Fitness Journal - supera la raccolta di dati e indica come e quando si può dare il meglio di sé. Citizen CZ Smart YouQ , presentato al Ces di Las Vegas e disponibile negli Usa da marzo, è la seconda generazione dello smartwatch giapponese. Sviluppato in collaborazione con IBM e la NASA, sfrutta l'intelligenza artificiale per fornire all'utente un biofeedback immediato: nel giro massimo dieci giorni il super orologio impara a riconoscere il cronotipo (i tempi preferiti di sonno e veglia) di chi lo indossa grazie a un rapido test, che può essere ripetuto ogni giorno: si tratta dell'Alert Monitor, versione semplificata di quello a cui vengono sottoposti gli astronauti della NASA per verificare la loro acutezza mentale. In questo modo l'utente avrà una visione chiara delle proprie prestazioni, e anche del modo e dei tempi migliori per ottenerle.

Citizen CZ Smart YouQ è disponibile in due versioni - Casual e Sport - a loro volta personalizzabili con quadranti e cinturini di colore e materiale diversi. Da 350 a 435 dollari.

Prepararsi all'anno del breaking

Mancano 18 mesi alle Olimpiadi di Parigi, praticamente un soffio, e c'è chi scalda i muscoli con ancora più entusiasmo: sono i bboy e le bgirl del breaking (che sostituisce l'obsoleta breakdance), e cioè l'ultima disciplina a ottenere il pass per il Giochi e forse la prossima a guadagnare l'attenzione dei centri fitness. Essendo già allenati, potrebbe essere l'occasione per provare qualcosa di diverso: acquisire nuove abilità è una sfida che viene ripagata dai benefici per la mente e per il corpo. L’apprendimento di schemi motori inusuali risveglia infatti aree profonde del cervello, aumenta l’attività cerebrale e, di conseguenza, la circolazione di ossigeno: tutte azioni utili ad allontanare il rischio di malattie degenerative. Per l'Italia il riferimento è Giuseppe Di Mauro (altrimenti detto Kacyo): direttore tecnico di breaking presso la Federazione Italiana Danza Sportiva , ha una scuola a Padova, con corsi ai quali si accede per selezione (Elite è il più intensivo). Chi volesse provare una via più soft alla street dance può sperimentare il breakti, unione di breaking, esercizi di respiro e bhakti yoga. Si impara, anche on line, nel Recenter Space di Anya Porter , a Ossining, nello stato di New York.