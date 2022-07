Grano ucraino, ecco cosa prevede l’accordo Onu firmato da Kiev e Mosca

L’accordo prevede il passaggio sicuro delle navi, grazie a un circoscritto cessate il fuoco di fatto, e l’istituzione di un Centro di controllo (Jcc) a Istanbul, composto da funzionari delle Nazioni Unite, turchi, russi e ucraini, per gestire e coordinare il passaggio. I porti ucraini hanno bisogno di una decina di giorni per prepararsi, quindi serviranno alcune settimane prima che le navi possano attraccare e salpare.

Non sarà però necessario liberare i porti dalle mine ucraine: i piloti di Kiev guideranno le navi lungo corridoi sicuri, con dragamine a disposizione in caso di necessità, ma senza scorte militari. Il Governo ucraino ha in particolare preteso che nessuna nave russa possa accompagnare i vascelli e che nessun rappresentante russo sia presente nei porti ucraini. Kiev minaccia risposte militari immediate «in caso di provocazioni», secondo quanto affermato da Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky.

Navi di ritorno ai porti ispezionate perché non trasportino armi

Le navi di ritorno in Ucraina saranno sottoposte a ispezioni in un porto turco, sotto la supervisione del Jcc, per accertare che non trasportino armi. Una condizione posta da Mosca. L’Ucraina ha chiesto la garanzia internazionale che il Cremlino non utilizzerà i corridoi navali per attaccare il porto di Odessa.

La mediazione di Guterres

Guterres ha sollevato la questione dell’accordo sul grano in aprile e all’inizio di giugno ha proposto un accordo, avvisando che la guerra mette in pericolo gli approvvigionamenti alimentari di molti Paesi in via di sviluppo e rischia di esporre 180 milioni di persone a un maggior rischio fame, con le conseguenze di instabilità politica e sociale che ne possono derivare.

Accuse reciproche

Kiev e Mosca si sono rimpallate a vicenda le responsabilità del blocco: la Russia ha accusato l’Ucraina di non aver rimosso le mine dai porti. Kiev ha affermato che il loro blocco da parte della Russia e il lancio di missili dal Mar Nero hanno reso impraticabile qualsiasi spedizione navale. Ha anche accusato la Russia di rubare grano dell’Ucraina orientale e di averne deliberatamente bombardato i campi.