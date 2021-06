Sbloccati 538 milioni per completare il Mose di Venezia

La proposta è stata ufficialmente prospettata in questi giorni dal Commissario Liquidatore di Comar e del Cvn, Massimo Miani, alle principali imprese impiantistiche coinvolte nei contratti. Comar, in qualità di Committente, aveva sottoscritto i contratti di appalto di fornitura delle opere meccaniche ed elettromeccaniche per le paratoie alle bocche di porto. Le imprese creditrici sono Siram, in Ati con Pederzani Impianti, Sirti, Abb in Ati con Imprese Del Fiume e Comes, Del Bo, e Mati Sud. «I lavori sono stati eseguiti, tra l’altro, in fase di piena pandemia, quando le stesse imprese sono state sollecitate con urgenti comunicazioni da Comar e dal Commissario Straordinario, architetto Spitz, a profondere ogni sforzo ulteriore, dal momento che il Mose rientra nelle opere pubbliche di portata nazionale, e non è possibile procedere ad un fermo dei lavori, ovvero a soluzioni alternative che di fatto ne rallenterebbero l’esecuzione», sottolineano in una nota