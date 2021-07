Sblocco licenziamenti, via libera del Cdm. Ecco cosa cambia da oggi

1' di lettura

Da oggi, giovedì 1° luglio, cade il divieto di licenziare per industria e costruzioni. Rimane invece per tessile-abbigliamento-pelletteria. I datori di lavoro di questi comparti infatti (codici Ateco2007 13, 14 e 15) nel periodo che intercorre dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 potranno fruire di altre 17 settimane di Cig gratuita (non sono dovuti i contributi addizionali). Le nuove regole sono previste dal decreto legge su lavoro e fisco, approvato dal Consiglio dei ministri il 30 giugno.

L’eccezione del tessile: l’obbligo di non licenziare rimane

Le aziende del tessile, che ancora oggi sono in forte difficoltà, entrano così di fatto nella normativa prevista per le piccole imprese e per quelle del terziario (che rientrano nel campo d'azione di cig in deroga e Fis). La conseguenza è che fino al 31 ottobre anche loro manterranno un divieto generalizzato di licenziamento per motivi economici (tranne le eccezioni, già previste dalle regole vigenti: cessazione definitiva dell'attività, accordo collettivo aziendale di incentivo all'esodo, fallimento).

Imprese manifatturiere, altre 13 settimane di cassa gratuita: chi le utilizza non può licenziare

Per i settori nei quali è superato – a partire da oggi – il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce che le imprese, che non possano più fruire della Cassa integrazione guadagni straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.