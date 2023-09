SC-01, la coupé elettrica cinese da 425 cavalli e 39.000 euro voluta da Xiaomi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Debutto in Cina per la SSC SC-01, coupé elettrica compatta da 425 cavalli. Realizzata dalla startup Gongjianpai Auto Technology, finanziata anche dal costruttore hi-tech Xiaomi, è a due posti a cielo aperto dal peso contenuto e dalle prestazioni da sportiva. Marchio conosciuto in Cina come XiaoPaoChe, che si traduce come Small Sports Car (SSC), promette per la SC-01 buone prestazioni su strada e in termini di autonomia.

Coupé elettrica cinese SSC SC 01

Caratterizzata da dimensioni compatte, pari ad una lunghezza di 4105mm, una larghezza di 1830 e un’altezza di1160 mm con un passo di 2500 mm, dichiara un peso a vuoto di soli 1.370 kg. Grazie al peso leggero, l’SC-01 con due motori elettrici a bordo da 425 CV può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. La batteria con celle NMC (nichel-manganese-cobalto) ha una capacità di 60 kWh e secondo SSC assicura 520 chilometri di autonomia con omologazione CLTC (il ciclo cinese per l’autonomia). Può essere caricato dal 30% all’80% in 25 minuti. I motori elettrici anteriore e posteriore dell’SC-01 hanno una potenza di 160 kW (218 cv) e 280 Nm.

Interni SC-01

A bordo arriva una strumentazione Lcd davanti a guidatore, volante sportivo a tre razze, selettore della trasmissione sul tunnel centrale, sedili sportivi e diversi comandi come la gestione del climatizzatore sopra il parabrezza. Il prezzo non è stato ancora confermato ma si si aggirerà intorno ai 300.000 yuan (38.950 euro). L’auto arriverà in Cina nel 2024.