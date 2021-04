Scacco matto al business: le strategie del gioco applicate al management

3' di lettura

«Chi si avvicina al ‘nobil giuoco' rimane conquistato. I pezzi, figure a volte accuratamente tornite in legni pregiati, si muovono rapidi e agili sulle case bianche e nere della scacchiera; il giocatore infonde loro vita e scopo, in un confronto tra volontà, piani e strategie per catturare il Re avversario. Alcuni appassionati vedono negli scacchi una battaglia che segue un suo rituale con regole certe e condivise, mentre per altri sono una metafora della vita; altri ancora ne godono del piacere estetico e li percepiscono come una forma d'arte o una scienza». Lo dice Luigi Maggi, Presidente Federazione Scacchistica Italiana, che firma la prefazione. Perché è proprio dal gioco degli scacchi che nasce l'idea di questo libro che ha lo scopo di indirizzarsi a tutti coloro che per curiosità o per passione vogliono utilizzare uno strumento in più per migliorare le proprie prestazioni lavorative e integrare le proprie capacità trasversali attraverso uno strumento innovativo nonostante la sua storia lunga migliaia di anni, gli scacchi appunto.

Il mondo del management pretende che gli attori siano in grado di gestire il complesso sistema azienda sia al suo interno sia all'esterno in un'ottica di competitività. Così dalle regole del gioco degli scacchi si sviluppano degli asset per muoversi strategicamente nel mondo del business. Diversi saranno i temi che si affronteranno dalle regole del gioco alla geopolitica, passando per self improvement, risorse umane e trading: gli scacchi sono un comune denominatore per queste aree, che ci portano a perseguire l'obiettivo con successo.

Loading...

Il libro è suddiviso in quattro macroaree di interesse (management, finanza, risorse umane e geopolitica), che renderanno la lettura di quest'opera un vero e proprio vedemecum per il perfetto self management.

Dal modello formativo Best Moves, che Mogranzini e Almonti hanno creato e sviluppato, il libro è stato realizzato da UniChess, un contenitore di idee scacchistiche, che raccoglie le collaborazioni dei più importanti professionisti accomunati dalla passione per gli scacchi. Realtà di primissimo piano nel campo della realizzazione di progetti nazionali e internazionali, UniChess ha lo scopo di promuovere la disciplina scacchistica nei contesti in cui questo sport è meno conosciuto. Dall'organizzazione di eventi, alla realizzazione di corsi di formazione manageriali mediante il modello Best Moves.

Gli Autori:

Roberto Mogranzini. Grande Maestro di scacchi e istruttore di fama internazionale. Da oltre 15 anni protagonista del panorama scacchistico internazionale grazie alle sue società di successo. È Ad di UniChess.