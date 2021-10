Scade il decreto sull’etichetta d’origine. Coldiretti: «Addio pasta 100% italiana»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Addio alla pasta 100% italiana con la scadenza dal prossimo 31 dicembre 2021 dell’obbligo di etichettatura dell’origine del grano utilizzato, «con grave danno per quei consumatori che hanno preso d’assalto penne e spaghetti certificati tricolori con un aumento delle vendite del 29% nello scorso anno». A ricordarlo (e denunciarlo) è il presidente della Coldiretti Ettore Prandini da Tuttofood di Milano in occasione del World Pasta Day - la Giornata Mondiale della Pasta. Gli industriali della pasta assicurano comunque che l’origine del grano sarà ancora indicata e ricordano come il grano italiano copra solo una parte della produzione nazionale.

L’obbligo dell’etichettatura italiano (che vale – ricorda Coldiretti – anche per il riso, per il pomodoro per la passata, per il latte nelle confezioni di latte uht e per i formaggi e la carne di maiale nei salumi) è scattato il nel 2018 ed era già stato prorogato un anno e mezzo fa con l'entrata in vigore del regolamento europeo 2018/775 sull'origine dell'ingrediente primario. Si passerà dunque a regole che prevedono comunque indicazioni sulla provenienza degli ingredienti principali (se diversi da quello che la confezione lascia intendere) ma in modo meno stringente di quelle in vigore in Italia fino a fine anno, lasciando in sostanza molta più flessibilità sul riferimento all'origine. Ad esempio la pasta con una bandiera tricolore sulla confezione dovrà indicare se il grano utilizzato – in prevalenza – è proveniente da un altro Paese, altrimenti non sarà obbligata a scrivere nulla.

L’importanza dell’etichetta

L’attuale obbligo prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia debbano indicare il nome del Paese nel quale il grano viene coltivato e quello di molitura e se proviene o è stato macinato in più Paesi possono essere utilizzate, a seconda dei casi, le seguenti diciture: paesi Ue, paesi Non Ue, paesi Ue e Non Ue. Inoltre, se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si può usare la dicitura: Italia e altri Paesi Ue e/o non Ue.

«È una misura – argomenta Coldiretti – che ha portato gli acquisti di pasta con 100% grano italiano a crescere quasi 2 volte e mezzo, spingendo le principali industrie agroalimentari a promuovere delle linee produttive con l’utilizzo di cereale interamente prodotto sul territorio nazionale. Un trend sul quale rischia però ora di scatenarsi una tempesta perfetta, con la scadenza dell’obbligo dell’origine in etichetta che si aggiunge al caro prezzi determinato dagli aumenti delle quotazioni internazionali del grano legati al dimezzamento dei raccolti in Canada».