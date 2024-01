Scaduti i diritti d’autore, il primo Topolino diventa di tutti. Ecco chi ne ha approfittato

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo quasi un secolo, Topolino è sfuggito alle maglie stringenti del copyright della Disney, diventando di pubblico dominio dal 1° gennaio 2024. Questo significa che, d’ora in poi, chiunque potrà sfruttare e rielaborare l’immagine di Topolino (e di Topolina) nella prima versione del 1928, in cui si vede il celebre topo senza guanti, con il corpo a cerchi e gli occhi privi di pupilla, fischiettare a bordo di una piccola barca a vapore (steamboat appunto) e lottare per imbarcare Minnie contro la volontà di Pete, che col tempo diventerà Gambadilegno.

La decadenza dei diritti è una conseguenza delle leggi statunitensi sul copyright, secondo cui le opere registrate a partire dal 1923 possono essere protette per un massimo dei 95 anni. Nella lista delle opere di fantasia liberate dal copyright che le proteggeva ci sono anche libri che hanno fatto la storia della letteratura come Orlando di Virginia Woolf; e L’amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence o film come la commedia romantica muta di Charlie Chaplin The Circus. C’è anche il primo volume delle avventure di Winnie The Pooh in cui compare Tigro.

Loading...

Che cos’è il pubblico dominio

Il dominio pubblico è la destinazione finale di qualsiasi opera protetta da copyright: fa parte di un compromesso che riconosce i vantaggi di lasciare che artisti e pensatori controllino e traggano profitto dal proprio lavoro nel breve termine, ma che nel lungo fanno sì che chiunque può prendere l’arte di pubblico dominio per riscriverla, sovvertirla e trattarla come se fosse di nostra legittima eredità.

Anche commercialmente. Una consuetudine su cui la stessa Disney ha fatto affidamento quando ha realizzato adattamenti di fiabe come Biancaneve e Cenerentola, anch’esse di pubblico dominio. Ironia della sorte, il Public domain è stato congelato per 20 anni negli Stati Uniti grazie al Sonny Bono Copyright Term Extension Act, soprannominato in modo sibillino il “Mickey Mouse Protection Act”, il cui effetto è quello di aver ritardato l’ingresso di Steamboat Willie nel pubblico dominio. È noto infatti che la stessa Disney abbia esercitato forti pressioni per modellare le attuali leggi americane garantendo che l’arte fosse tenuta lontana dal pubblico per decenni più a lungo di quanto non fosse in passato.

Cosa succederà ora a Topolino e Minnie ora?

La corsa a sfruttare l’immagine di Topolino per trarne profitto si è già scatenata. Da giorni è comparso il trailer del film horror Mickey’s Mouse Trap, girato e diretto da Jamie Bailey, che vede come protagonista una ventunenne alle prese con le manie omicide di un killer mascherato con le fattezze proprio del primo Mickey Mouse.