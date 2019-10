Scala: ad Alexander Pereira il premio Matarel «alla milanesità» Pereira lascerà la Scala a dicembre. Il premio, conferito da una giuria di giornalisti, suona come un attestato di stima per il legame che si è costituito in questi anni con la città

Alexander Pereira, vincitore del Premio Matarel 2019 alla «milanesità»

Il premio “alla milanesità” assegnato ogni anno da un gruppo di giornalisti riuniti a un tavolo dello storico ristorante “Al Matarel” è stato assegnato per il 2019 ad Alexander Pereira, dal 2014 Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala. La cerimonia di consegna è avvenuta oggi 4 ottobre proprio nelle sale del “Matarel” alla presenza di Monsignor Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo, che ha letto un messaggio di saluto in tedesco (tradotto in italiano per i presenti dallo stesso Pereira).



Giunto alla quarta edizione il premio, che nel 2017 è andato a Giorgio Squinzi e nel 2018 a Fedele Confalonieri, è conferito da una giuria di giornalisti delle principali testate. Non esiste un regolamento, solo la libera discussione tra i rappresentanti della stampa che si ritrovano solitamente in un tavolo il lunedì indica all'unanimità un personaggio significativo per la vita civile o culturale di Milano.



Questa volta è stato scelto l'austriaco Pereira, animatore di una stagione di crescita del teatro e soprattutto di dialogo con la Milano post Expo attraverso iniziative che hanno coinvolto le altre istituzioni culturali cittadine, e si sono rivolte alle famiglie con il grande progetto degli spettacoli per bambini. Pereira lascerà la Scala a dicembre, ma il premio è stato deciso a giugno, prima che fosse annunciato il suo distacco anticipato dal teatro milanese: oggi suona come un ringraziamento e un attestato di stima e affetto da parte della stampa e della città.

Nel ringraziare la giuria Pereira ha sottolineato il legame che si è costituito in questi anni con Milano e ha ricordato con parole commosse l'amico Giorgio Squinzi, scomparso due giorni fa, che aveva appunto ricevuto il premio nel 2017.



Profondamente milanese è la cornice del “Matarel”, il ristorante retto dalla signora Elide che lo ha fondato nel 1962 insieme al marito Marco Comini e che ogni giorno fa personalmente la pasta e i dolci freschi previsti da un menù strettamente tradizionale, invariato da una sessantina d'anni «senza rivisitazioni e senza invenzioni». Negli anni 80 il ristorante è stato teatro dei “pranzi del lunedì” di Bettino Craxi; sempre è stato un punto di ritrovo per i giornalisti milanesi.