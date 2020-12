Scalapay sigla intesa con Decathlon Accordo per acquisti online e pagamenti rateali di R.E.

(kite_rin - stock.adobe.com)

Scalapay, società fintech specializzata nei pagamenti dilazionati a sostegno dello shopping, ha siglato un accordo con il gruppo di articoli sportivi francese Decathlon per il mercato italiano. Possibile dunque fare acquisti online utilizzando il

pagamento rateale Scalapay che consente di dividere la spesa in 3 rate mensili

senza interessi, come si legge in una nota.

«I vantaggi sono evidenti ed immediati con un aumento del tasso di

conversione, aumento dello scontrino medio e diminuzione del tasso di abbandono

del carrello, come già riscontrato dai brand che hanno scelto Scalapay come

soluzione di dilazione di pagamento,dopo il successo riscontrato in Italia e in Francia, ora siamo pronti ad accompagnare i nostri partner anche su altri mercati europei» commenta Simone Mancini, giovane ad italo-australiano e tra i fondatori della fintech.In dodici mesi Scalapay è diventata partner di oltre un migliaio di aziende tra cui realtà come Veralab, Piquadro, Yamamay, Pandora, Calzedonia, Swappie e Liu-Jo.



