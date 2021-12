Scalate ostili e pillole avvelenate. Come passare dall’azzardo morale alla comunità del vantaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rischio di azzardo morale sorge ogniqualvolta, tra due parti, un'asimmetria informativa caratterizza un rapporto potenzialmente conflittuale. La relazione tra manager e azionisti è, forse, l'esempio più chiaro. Il solo parziale allineamento degli interessi tra proprietà e gestione dell'impresa e l’ampio spazio di discrezionalità di cui godono i manager in virtù della delega ricevuta può indurre questi ultimi a scelte che vanno nel loro interesse ma che non sempre proteggono quelli degli azionisti. Oltre alle forme di controllo interno, contratti condizionali e altre forme di incentivi contingenti, questo rapporto può essere influenzato da meccanismi di controllo esterno che, esercitando pressione sui manager, li spingono ad operare per il bene dell'impresa, mitigando in questo modo il rischio di azzardo morale.

I deterrenti a una scalata ostile

Il principale meccanismo di controllo esterno della condotta del management è costituito dal rischio di scalate ostili. Una gestione inefficiente dell'impresa prospetta, infatti, la possibilità che una volta acquisita e sostituito il vecchio management con uno più capace, l'impresa diventi più redditizia esprimendo tutto il suo potenziale e possa, quindi, ripagare abbondantemente l'investimento iniziale. Abbiamo visto sui “Mind the Economy” delle settimane scorse come alcuni elementi possono ridurre l'effetto deterrente di una scalata ostile: gli eccessivi costi di ricerca, quelli di campagna, la possibilità che altre imprese facciano i free-rider sfruttando le informazioni raccolte da altri o che gli azionisti stessi facciano i free-rider giocando al rialzo sul valore dei propri pacchetti azionari.

La settimana scorsa, poi, abbiamo discusso il fenomeno della “maledizione del vincitore” secondo cui, in un meccanismo di asta (a valore comune) il vincitore, quello che otterrà la proprietà dell'impresa, in questo caso, sarà costretto, invariabilmente, a pagare un prezzo superiore al valore reale del bene messo all'asta. Tutti questi elementi, rendendo più complicata una scalata ostile, ne riducono la probabilità e ne depotenziano, quindi, l'effetto deterrente, mettendo, così, i manager al sicuro.

Le mosse difensive di un’impresa

Il rischio di scalata, oltre che da questi elementi esterni, può venire depotenziato anche attraverso mosse difensive che l'impresa può mettere in atto per contrastare attivamente i nuovi investitori rendendogli accidentata la via e incerto il cammino. Queste mosse hanno nomi esotici come “poison pills”, pillole avvelenate, “white kinght”, cavaliere bianco o “greenmail”, letteralmente “posta verde”, un termine intraducibile che però evoca una forma di “ricatto” (blackmail) verde, a base, cioè, di dollari. Ma andiamo per ordine. Quando il management si accorge che le intenzioni dei nuovi investitori sono ostili, intendono, cioè, acquisire la proprietà dell'impresa e sostituirne i manager, questi possono utilizzare la tecnica della “pillola avvelenata” per apparire meno attraenti agli occhi dei nuovi investitori. Questa strategia venne elaborata originariamente negli anni '80, gli anni delle grandi acquisizioni, dagli analisti dello studio legale Wachtell, Lipton, Rosen, e Katz, di New York. Le pillole avvelenate non sono altro che piani che codificano, in particolari circostanze, i diritti degli azionisti. Nella versione “flip-in” la pillola avvelenata attribuisce agli azionisti, ad esclusione dell'investitore ostile, la facoltà di acquistare nuove azioni ad un prezzo scontato. In questo modo le azioni già nelle mani dell'investitore perdono valore e la proprietà viene diluita rendendo il completamento dell'acquisizione più difficile e costoso. Aumentando significativamente il costo dell'operazione queste tecniche creano forti disincentivi volti a scoraggiare tali tentativi.

Le “pillole avvelenate”

Questo è il “boccone avvelenato” difficile da mandar giù. Nel 2012, Netflix ha fatto sapere che il suo consiglio di amministrazione aveva adottato una pillola avvelenata di questo tipo a pochi giorni dall’inizio di quella che sembrava un'acquisizione da parte dell'investitore Carl Icahn. Il piano consentirebbe nel caso di nuove acquisizioni di quote superiori al 10%, o di fusioni o di trasferimento di oltre il 50% delle attività, l'acquisto per i vecchi azionisti di due azioni al prezzo di una. Le pillole avvelenate sono strumenti che vanno usati con cautela, presentano, infatti, non poche controindicazioni: innanzitutto, come abbiamo visto, il valore delle azioni viene diluito, quindi i vecchi azionisti possono essere costretti ad acquistare nuove azioni anche solo per mantenere la parità dell'investimento iniziale; in secondo luogo queste pratiche aggressive tendono a mantenere lontani gli investitori istituzionali e, soprattutto, se la difesa avrà successo, gli azionisti saranno costretti a tenersi il vecchio management inefficiente, quello che, se la scalata fosse andata a buon fine, l'investitore avrebbe immediatamente sostituito.