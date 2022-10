Scaligera&Intracarni si rafforza ad Agrigento e punta oltre confine

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un nuovo stabilimento da 2.000 metri quadrati per la lavorazione dei salumi nella zona industriale di Agrigento, il rafforzamento della presenza nei mercati esteri e nella Gdo. Sono alcune delle nuove iniziative di Scaligera&Intracarni, azienda con sede ad Agrigento, figlia de una “alleanza” tra l'azienda agrigentina Intracarni e la cooperativa zootecnica Scaligera, una delle più grandi coop del settore del nostro Paese, con l'obiettivo di «divenire il primo player della carne bovina top di gamma per il mercato di riferimento». Una alleanza che si è consolidata grazie all’ingresso di Scaligera nella compagine societaria di quella che prima era Intracarni e che nel 2016 è diventata Scaligera & Intracarni company.

I prossimi passi sono una tappa di un percorso avviato poco più di sei anni fa dalla famiglia Di Salvo: oggi Alessandra è il ceo dell’azienda affiancata da fratelli e sorelle (Lorenzo, Alfonso, Lisa e Irene) .

«Siamo stati i pionieri in Sicilia per le carni nazionali, in un periodo in cui molto radicate erano le carni francesi e belghe – racconta Alessandra –. Abbiamo fatto conoscere in Sicilia la scottona (la femmina del bovino mai gravidata) è stata premiata in Italia come migliore per qualità e rispetto del benessere animale».

Oggi l’azienda ha una settantina di addetti ed esporta in Gran Bretagna, Germania, Francia e Polonia. Dal 2000 può contare su uno stabilimento di oltre tremila metri quadrati all'interno del quale vi sono 2.000 metri quadrati di celle frigorifere per la conservazione di prodotti freschi e celle per la conservazione di prodotti congelati che possono «garantire sempre il controllo delle temperature e il rispetto della catena del freddo». A seguito dell'ampliamento della struttura nel 2020 sono state realizzate sale di trasformazione e produzione per 800 metri quadrati dotate di tecnologie 4.0.

Ed è a fianco di questo impianto che sta nascendo quello nuovo che dovrebbe essere completato entro la fine di quest'anno: sarà un impianto interamente dedicato alla lavorazione dei salumi e in questo caso è prevista l'assunzione di altre 20 persone tra operativi e addetti all'amministrazione di cui il 50% con profili e competenze tecniche e digitali.