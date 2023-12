Scalo Farini, il Sistina Chapiteau inaugura il cartellone con il musical “Cats”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Inaugurazione di un nuovo spazio teatrale a Milano: il Teatro Sistina di Roma ha costruito allo Scalo Farini il Sistina Chapiteau, che inaugura il cartellone con il musical “Cats”, cui seguiranno altri nei prossimi mesi. Novità anche a Monte-Carlo, dove l’Opéra (di cui è parte integrante il celebre Casinò), progetto architettonico di Garnier (autore anche dell’Opéra parigina), accoglie un musical, “The Phantom of the Opera”, sempre di Lloyd Webber. A Ravenna, per ascoltare Muti che interpreta “Norma” e “Nabucco”.



Milano

Dal 13 dicembre al 7 gennaio al Sistina Chapiteau il musical “Cats”, musica di Andrew Lloyd Webber; parole di T.S. Eliot, Trevor Nunn, Richard Stilgoe; regia e adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo. Coreografie di Billy Mitchell, coreografo del West End londinese, che ha collaborato con altri musical di Lloyd Webber, da “School of Rock” a “Cinderella”.E’ tratto dall’ “Old Possum’s Book of Practical Cats” del premio Nobel Eliot; vede la cantante Malika Ayane nella parte di Grizabella; con orchestra dal vivo. In una speciale notte dell’anno, tutti i gatti del Jellicle si incontrano al Ballo dove Old Deuteronomy, il loro saggio e benevolo capo, sceglie e annuncia chi di loro potrà rinascere a una nuova vita da Jellicle. Ma la festa felina è turbata da due eventi: il rapimento di Old Deuteronomy e l’apparizione di Grizabella, l’affascinante gatta-glamour che, dopo aver lasciato i Jellicle per esplorare il mondo, soffre l’esclusione e il rifiuto del branco e lancia il suo appello disperato e malinconico con la celebre canzone “Memory”, incisa fra gli altri da Barbra Streisand, Celine Dion, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, Milva, Ute Lemper, e da Jennifer Hudson nel film del 2019. In tournée fino al 3 marzo.Il musical inaugura questo nuovo spazio teatrale, il Sistina Chapiteau, allo Scalo Farini, che presenterà anche altri musical prodotti dal Teatro Sistina di Roma: dopo “Cats” vedremo “Il Marchese del Grillo”, “Matilda”, “Billy Elliot”.

Monte-Carlo

Dal 16 al 31 dicembre all’Opèra “Phantom of the Opera”, musica di A. Lloyd Webber, che ha anche scritto il libretto, assieme a R. Stilgoe, mentre il paroliere è C. Hart; in inglese e con orchestra dal vivo. Lo spettacolo, da cui nel 2004 è stata tratto un film con la regia di Joel Schumacher, ha debuttato a Londra nel 1986 ed è ancora in scena, dopo aver ricevuto numerosi premi e essere stato allestito in numerosi Paesi Ramin Karimloo, nominato agli Olivier Award e ai Tony Award sarà di nuovo il Fantasma, ruolo che ha già ricoperto a Londra; la regia è di Federico Bellone. La trama, ambientata a fine Ottocento, è liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Gaston Leroux e racconta di una bellissima soprano, Christine Daaé, che diventa l’ossessione di un misterioso uomo mascherato che vive nei labirinti sotterranei dell’ Opéra di Parigi.

Ravenna

Al Teatro Alighieri “Una Trilogia secondo Riccardo Muti”, un trittico che ha per cuore l’opera italiana con il lirismo tragico della “Norma” di Bellini (16, 19 dicembre) e l’anelito alla libertà del “Nabucco” di Verdi (17, 20 dicembre) – i due titoli presentati in forma semi-scenica a cura del visual artist Svccy – e un gala verdiano (22 dicembre). Con l’Orchestra Giovanile Cherubini e del Coro del Teatro di Piacenza, Muti avrà una bella compagnia di canto, che si è ascoltata con lui alla Fondazione Prada di Milano lo scorso 29 novembre.