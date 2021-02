Scalo Lambrate, uso temporaneo in chiave sostenibile Dal 28 febbraio qui ci saranno mercato sostenibile, start-up e vetrina per designer. Oltre all’orto sinergico e agli alberi da frutto appositamente voluti per avere prodotti a kilometrozero di Paola Pierotti

Lo scalo di Lambrate è una delle aree in concorso nell’ambito dell’iniziativa internazionale promossa da C40 Reinventing Cities e il 15 marzo i progettisti ammessi alla seconda fase, presenteranno le loro offerte, aspettando l’aggiudicazione della gara prevista per aprile. Intanto, ai sensi dell’Accordo di programma per la riqualificazione dei sette scali milanesi stipulato nel 2017, l’associazione culturale Formidabile ha preso lo Scalo di Lambrate in locazione temporanea per portare avanti un progetto...