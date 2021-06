Scalo Lambrate: vince il progetto che punta su case accessibili e maxi-parco

«A Milano il piano periferie – ha aggiunto la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo – si è trasformato in un piano quartieri: la sfida è quella della trasformazione di non luoghi in spazi originali, del quotidiano, dove coniugare bellezza e creatività nella vita di tutti i giorni. Quartieri come luogo di comunità». Ecco che per la Lambrate del futuro, «non un’area degradata ma marginale» ha commentato Paolo Caputo, si è scelto un progetto di forte riconoscibilità, «un sistema lineare, potente e unitario che concentra il sistema abitativo con i servizi al piano terra» ha spiegato l’architetto. Anche con l’artista Giorgio Milani si rinnoverà il rapporto tra il muro della ferrovia che accompagna in modo longitudinale l'area di riferimento, e si ricostruirà un racconto sul quartiere operaio che è stato, e sull'arrivo degli immigrati.

Caputo ricorda i suoi lavori a Cascina Merlata, a Porta Volta a Santa Giulia Sud, e cita come riferimento la stecca di Aldo Rossi al Gallaratese, inglobata nel sistema spaziale complessivo, contestualmente ribadisce l’impegno per inserire il nuovo sistema edilizio in un parco che accompagna il disegno delle tre piazze a cui se ne andranno ad aggiungere due di testa, spazi pubblici di 1.400 mq circa, vera e propria estensione del parco. Complessivamente la superficie verde coprirà il 65% dell'area, oltre il 60% richiesto da bando.

Il masterplan

Il masterplan disegnato da Caputo Partnership International si sviluppa da nord a sud in un'area di circa 65mila mq compresa tra i quartieri storici di Lambrate e Ortica, ridefinendo il margine ovest del sistema urbano tra il rilevato ferroviario e quello della tangenziale est. Cuore del progetto è il grande parco pubblico di circa 41.500 mq, che si estende lungo tutta la lunghezza dell'area disegnando, con i suoi 900 alberi e le aree attrezzate per lo sport, sia il bordo occidentale verso la ferrovia sia quello orientale, creando una relazione con il quartiere già urbanizzato e con il Giardino Condiviso di San Faustino.

La quota di verde complessivo raggiunge i 47.700 mq considerando anche i terrazzi verdi e giardini condominiali ad utilizzo degli edifici e il verde pensile dei servizi (per complessivi 55.792 mq di spazi pubblici e di uso pubblico, pari a 87,02% della superficie territoriale). Natura selvatica e domestica si integreranno nel progetto di paesaggio, partendo dal terrapieno ferroviario con una fascia di mitigazione permeabile e fruibile che approderà nelle piazze, minerali e verdi, che diventeranno l'infrastruttura del futuro scalo. Nel mix funzionale sono previsti alcuni spazi pubblici in particolare un polo culturale, servizi per l'infanzia e dei centri di aggregazione giovanile. Prevista anche “la casa del progetto” con un social district manager grazie al contributo delle associazioni del territorio.

L’idea generale messa a punto anche dal Consorzio Poliedra – Politecnico di Milano è quella di un modello collaborativo che accompagni il progetto nelle fasi di dettaglio in tutto lo sviluppo. Nell’area ci sarà uno spazio di co-working, ma anche un food hub per la distribuzione del cibo nell'ottica del contrasto allo spreco alimentare; inclusi nel mix funzionale anche degli spazi per pratiche di consumo e acquisto sostenibile ed etico, e altri per servizi sociosanitario. La sfida è quella di un processo di co-progettazione che includa sia gli abitanti già insediati che quelli che arriveranno.Lambrate Streaming entrerà in sinergia con altri progetti strategici di riqualificazione previsti nella zona. A Rubattino, destinato dal PGT a Grande Funzione Urbana, nasceranno importanti funzioni di interesse pubblico, tra cui i nuovi laboratori del Teatro alla Scala di Milano e il nuovo deposito per i mezzi elettrici ATM, nonché il recupero del Palazzo di Cristallo. Il Piano Attuativo “Ex De Nora”, in fase di avanzata realizzazione, porterà inoltre tra via Crespi, via dei Canzi e via San Faustino edilizia residenziale sociale e convenzionata e un parco pubblico di quasi 12mila mq.