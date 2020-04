Scalo Milano cancella l’affitto di aprile e rimanda quelli di maggio e giugno Il villaggio alle porte della città ospita 150 negozi monomarca, 15 ristoranti e un’area dedicata al design - L’ad Davide Lardera: «Decisione condivisa con la proprietà, il gruppo Lonati: ognuno deve fare la sua parte» di Giulia Crivelli

5' di lettura

È il primo esempio e speriamo venga presto seguito da altri gruppi, aziende, singoli locatari o proprietari di immobili occupati da esercizi commerciali di ogni tipo e in ogni zona delle nostre città, piccole, medie e grandi. Perché l’idea che sta alla base della scelta di Scalo Milano Outlet & More di cancellare il canone di locazione di aprile e di spostare il pagamento di quelli di maggio e giugno a dicembre è che ognuno, in questa situazione di emergenza, deve fare la sua parte. Il che significa fare la sua parte di sacrificio. Viene in mente la massima benedettina: se si può, si deve. Scalo Milano, può, perché, come spiega l’ad Davide Lardera (nella foto qui sotto), il centro commerciale viene da un ottimo 2019 e continua ad avere una visione positiva sull’andamento dell’intero 2020.

Decisione condivisa

La scelta di Scalo Milano, che si trova a Locate Triulzi, a 15 minuti da Milano, è stata ovviamente presa in accordo con gli azionisti, il gruppo Lonati dell’omonima famiglia di industriali e imprenditori bresciani, leader di mercato nella produzione di macchinari tessili . «Questo provvedimento spiega Lardera – dimostra la lungimiranza e il senso di responsabilità della famiglia Lonati. È un investimento importante con un obiettivo chiaro: offrire un aiuto concreto ai negozi di Scalo Outlet & More per affrontare serenamente la ripresa nei prossimi mesi. Per ripartire serviranno le energie di tutti e mai come in questo momento crediamo che investire sullo spirito di squadra sia la scelta imprenditoriale più saggia per rinforzare relazioni di lungo periodo».

L’ad di Scalo Milano, Davide Lardera

Un centro commerciale “in pausa”. Ma non del tutto

L’ad di Scalo Milano, il cui fatturato aggregato nel 2019 era cresciuto del 34% sul 2018, conferma naturalmente che ogni attività commerciale è ferma dal 12 marzo, come da Dcpm che ha disposto il lockdown della Lombardia. E precisa: «La necessità del provvedimento non è in discussione – dice Lardera –. Per tutelare le persone che lavorano a Scalo Milano e i clienti avevamo deciso la chiusura addirittura un giorno prima del provvedimento governativo. Anche in questo caso, fu una decisione presa in accordo con la famiglia Lonati e comunicata a tutti i locatari, non senza attirarci critiche e malumori. E persino qualche lettera da studi legali. Alla luce di quello che è successo e sta succedendo, credo che nessuno tra quelli che quel giorno, l’11 marzo, protestò, oggi lo rifarebbe». Sono quindi tre settimane che l’ad di Scalo Milano, il suo team di collaboratori e chi è impiegato nei negozi, nei ristoranti e in alcuni dei servizi offerti dal centro, può lavorare solo da casa. «Molti di noi possono usare la tecnologia per portare avanti progetti di lavoro e contatti con colleghi esterni. Più difficile ovviamente trovare un’alternativa alle attività di vendita o di ristorazione – sottolinea Lardera –. Per questo abbiamo organizzato dei corsi via web di formazione. È un modo per continuare a sentirci una comunità e per dare a tutti la sensazione che guardiamo al futuro, ai progetti che avevamo già avviato e sui quali continuiamo, tutti a lavorare».

Le prospettive per il 2020 e oltre

I primi due mesi dell’anno erano andati molto bene: il fatturato degli oltre 150 negozi monomarca e dei 15 ristoranti di Scalo Milano era cresciuto del 23% rispetto allo stesso periodo del 2019. «Per l’intero anno avevamo previsto una crescita del 25%, ma grazie ai numeri di gennaio e febbraio pensiamo di chiudere l’anno in linea con lo scorso esercizio – spiega Lardera –. Molto certo, dipenderà da quando potremo riaprire e con che ritmi si tornerà alla normalità, ma sono ottimista».

Essere a cielo aperto come vantaggio competitivo

L’amministratore delegato di Scalo Milano sa ovviamente che le persone torneranno con molta cautela a fare acquisti, ma il centro commerciale di Locate Triulzi ha un vantaggio: è all’aperto. «Farà sicuramente meno paura frequentare un luogo così rispetto ad altri centri – dice Lardera –. Poi, certo, seguiremo ogni cautela nel decidere quante persone possono entrare contemporaneamente nei singoli negozi e presteremo la massima attenzione alla distanza di sicurezza tra persone e, per i ristoranti, tra i tavoli. Ma credo anche che dopo un periodo di isolamento così difficile dal punto di vista psicologico, le persone avranno voglia di farsi piccoli o grandi regali. E qui abbiamo un altro vantaggio, i prezzi da outlet».