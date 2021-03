Scalo Romana, vince il progetto di OUTCOMIST

«Lo sforzo congiunto delle istituzioni in ottica Olimpiadi – ha sottolineato Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia – è anche l’occasione, in Lombardia ma non solo, per agevolare l’uscita dalla crisi economica innescata dalla pandemia. Regione ha messo in campo risorse ingenti che si aggiungono a quelle statali: sono stati infatti allocati attraverso il Piano Lombardia 574,8 milioni di euro tra l’acquisto di treni nuovi e gli investimenti su infrastrutture viarie e ferroviarie».

«I 7 scali saranno per due terzi parco – ha sottolineato Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del Comune di Milano – e gli introiti derivanti dalla riqualificazione degli scali serviranno a c ostruire la circle line che collegherà le stazioni milanesi alle metropolitane per ridurre ulteriormente la quota di traffico in entrata in città. Infine, nei quartieri riqualificati ci sarà sempre una quota di edilizia convenzionata a prezzi accessibili, così che possano essere abitati da tutti e non solo dai cittadini più benestanti».

«La rigenerazione degli scali servirà a dare nuova identità a 1 milione di mq a Milano» ha ricordato, poi, Umberto Lebruto, ceo di FS Sistemi urbani.

«La rigenerazione – ha sottolineato Manfredi Catella, ceo e founder di Coima – sarà coerente con gli obiettivi di sviluppo in linea con gli obiettivi europei e di Next Generation Eu». Mentre Alexei Dal Pastro, ceo Italia Covivio, ha ricordato l’impegno del Gruppo sull’area adiacente di Symbiosis e The Sign.

La rigenerazione di 7 scali

La riqualificazione dei sette scali ferroviari dismessi (Farini, Porta Romana, Porta Genova, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo, San Cristoforo), che insieme coprono una superficie di 1,2 milioni di metri quadrati (di cui circa 200mila rimarranno a funzione ferroviaria) è il più grande piano di rigenerazione urbana che interesserà Milano nei prossimi 20 anni.