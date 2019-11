Scambio proficuo tra Stati Uniti e Italia

Per questo motivo, seppur in anni di profonda crisi, le imprese familiari italiane hanno continuato a investire nelle persone: nel periodo 2013-2017, l’Osservatorio Aub (Aidaf, UniCredit, Bocconi) registra un incremento della occupazione pari al 23,1% nelle imprese familiari con un fatturato superiore a 20 milioni di euro, a fronte invece di una riduzione dell’0,8% degli occupati nelle filiali di imprese estere in Italia.

Alla stessa stregua, il rapporto con il territorio e con la comunità nasce ancor prima della fondazione dell’azienda. È nel territorio nel quale è nato e vive che l’imprenditore fondatore trae la propria forza, individua i primi collaboratori, stringe i primi rapporti con i fornitori e serve i primi clienti; con i medesimi valori e princìpi, le generazioni successive espandono l’impresa a livello internazionale. Ed è al territorio che la famiglia imprenditoriale riserva la massima attenzione e riconoscimento, attraverso numerose opere e attività che, in moltissimi esempi, vanno ad affiancare - se non a sostituire - il ruolo dello Stato.

L’impegno della famiglia Zegna nella conservazione e valorizzazione di una larga parte delle Alpi Biellesi tra Trivero e la Valle Cervo, attraverso Oasi Zegna, nasce dall’attaccamento del fondatore del gruppo, Ermenegildo Zegna, per la propria terra. Angelo Zegna, attuale presidente onorario del gruppo, riconosce nel padre «una mente straordinariamente aperta, specialmente per quanto riguarda il benessere sociale del territorio e la ridistribuzione del valore agli operai e la consapevolezza del fatto che le risorse naturali sono limitate e che dobbiamo proteggerle».

È altresì possibile che l’eccessivo comfort generato da un territorio accogliente, da collaboratori riconoscenti e da una rete di fornitori consolidati abbia frenato la crescita e lo sviluppo internazionale, non consentendo un «passaggio dimensionale» che rappresenta la vera sfida per le imprese familiari.

A tale scopo, solo la definizione di una governance che, da un lato, mantenga la responsabilità della famiglia proprietaria nella definizione di una strategia per la massimizzazione dei profitti per gli shareholder e per la creazione di un valore tangibile per tutti gli stakeholder, e, d’altro lato, assegni a una leadership competente, internazionale e misurabile il compito di attuare tale strategia, può rappresentare il giusto strumento per garantire il raggiungimento di risultati economici e il rispetto del ruolo sociale dell’impresa.