Scandalo Adani Group: accuse a un fondo Uk, si dimette il fratello di Boris Johnson

Prime dimissioni eccellenti a seguito dello scandalo del conglomerato indiano Adani Group. A lasciare d’urgenza il board of director del fondo Uk Elara Capital è Jo Johnson, 51enne fratello minore dell’ex premier inglese Boris Johnson. Elara Capital avrebbe agito da “prestanome” della famiglia Adani, secondo le accuse contenute nel rapporto dell’hedge fund Hindenburg Research, detenendo per loro conto in società basate alle Mauritius pacchetti azionari delle controllate del gruppo Adani per un valore...