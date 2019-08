Scandalo oppioidi, Big Pharma rischia un conto da 100 miliardi Dopo la multa a Johnson&Johnson e le cause ai colossi del settore: un <span id="U20485329501jDE" style="">conto di 100 miliardi di dollari alle Big Pharma per la crisi degli oppiodi. La stima è prudenziale secondo Patrick Trucchio, di Berenberg Capital Markets. Altri analisti si spingono, nello scenario peggiore, fino a 150 miliardi di dollari</span> di Riccardo Barlaam

Johnson and Johnson dovrà pagare multa da 572 milioni di dollari

Un conto di 100 miliardi di dollari alle Big Pharma per la crisi degli oppiodi. La stima è prudenziale secondo Patrick Trucchio, di Berenberg Capital Markets. Altri analisti si spingono, nello scenario peggiore, fino a 150 miliardi di dollari. Somma che comprende le sanzioni possibili per tutte le duemila cause avviate da 45 stati e migliaia di municipalità contro quella che negli Stati Uniti viene ormai definita un’epidemia. Un’epidemia, sostengono i procuratori, causata dalle pratiche di marketing aggressivo attuate dalle società farmaceutiche che negli ultimi anni hanno spinto i medici a prescrivere, anche quando non ce ne era bisogno, i farmaci a base di oppioidi, che oltre ad alleviare il dolore creano dipendenza, alla stregua degli stupefacenti venduti per strada come eroina e cocaina, fino alla morte.

LEGGI ANCHE / Epidemia oppioidi: Purdue Pharma offre 12 miliardi di dollari per patteggi are

L’epidemia degli oppiodi secondo i dati del governo, ha causato la morte di 400mila persone negli ultimi vent’anni. Più dei caduti americani nella Seconda guerra mondiale. Il 30% delle morti è fatta risalire all’abuso dei farmaci a base di oppiodi. La restante percentuale dipende dal Fentanyl, le pasticche da sballo prodotte da piccoli laboratori illegali alla “Breaking bad”, in Cina soprattutto, che hanno invaso gli Stati Uniti.

Il costo della crisi degli oppiodi per l’economia americana è di 78,5 miliardi l’anno calcolando il peso sul sistema sanitario, i costi sociali, la perdità di produttività e i costi per il sistema giudiziario. Il calcolo viene dall'Agenzia federale per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) che definisce l'abuso di farmaci a base di oppiodi come la nuova eroina. Oltre ai numeri spaventosi delle vittime si calcola che almeno 2 milioni di americani siano dipendenti da questi medicinali.

Le società farmaceutiche hanno solo cominciato a pagare il conto che rischia dunque di essere molto più pesante per il settore. Johnson & Johnson lunedì è stata condannata da un tribunale dell’Oklahoma con una sanzione di 572 milioni. Il procuratore chiedeva 17 miliardi di danni per risarcire lo stato e i familiari delle vittime. La sentenza, al di là dell’ammenda, è importante perché è la prima e apre la strada alle altre che verranno nei duemila procedimenti già avviati che coinvolgono 22 produttori e distributori americani di farmaci a base di oppiodi.