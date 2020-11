Scannell Properties punta a un nuovo polo logistico a Novara Dopo Bologna e Colleferro, l’ultimo deal riguarda l’area di San Pietro Mosezzo (Novara), dove è in programma un progetto di sviluppo su una superficie di 570mila metri quadrati; in una prima fase 130mila metri quadri saranno destinati allo sviluppo di due immobili logistici di classe A di Laura Cavestri

Dopo Bologna e Colleferro, ora il focus è Novara. sull’asse che aggancia Torino e Milano. Scannell Properties – società privata americana di investimento e sviluppo immobiliare focalizzata sulla gestione di progetti industriali, logistici e di distribuzione su larga scala – ha ufficializzato ieri l’acquisizione di un terzo importante deal in Italia, che porta i propri asset sul mercato italiano ad una superficie lorda affittabile di oltre 180mila metri quadrati, con investimenti in posizioni strategiche lungo tutta l'autostrada A1, principale corridoio logistico del Paese, e in prossimità dei grandi centri urbani di Milano e Roma.



L’ultimo deal riguarda l’area di San Pietro Mosezzo (Novara), dove è in programma un progetto di sviluppo su una superficie di 570mila metri quadrati; in una prima fase 130mila metri quadri saranno destinati allo sviluppo di due immobili logistici di classe A. L’area selezionata offre l’accesso diretto all'autostrada A4, collegando Torino e Milano.L'inizio dei lavori di costruzione è previsto per gennaio 2021 e la conclusione entro il dicembre successivo.Gli edifici sono stati studiati per venire incontro alle esigenze di alti flussi logistici, grazie a spazi progettati con l’obiettivo di ottenere la certificazione Leed Gold.

In linea con i recenti sviluppi in corso a Colleferro (Roma) e Bologna, anche l’area logistica di San Pietro Mosezzo (il cui valore dell’investimento non è stato reso noto) è stata scelta per la presenza di infrastrutture strategiche, ottimi collegamenti e la prossimità a un bacino di consumatori dai grandi numeri, anche dal punto di vista della forza lavoro.

Le opportunità in Italia

«Nel settore del commercio è in atto una profonda trasformazione – ha dichiarato Andrea Amoretti, Client Solutions Director Europe e UK –. I consumatori italiani continuano ad essere innegabilmente legati ai tradizionali canali di acquisto, ma si stima che l'e-commerce sia cresciuto del 15% nel solo 2019. Noi di Scannell Properties prevediamo che questi cambiamenti inevitabilmente porteranno nei prossimi anni alla richiesta sempre più urgente di moderne infrastrutture logistiche».

«L’Italia – ha detto ancora Amoretti – è un’area interessante per il business della logistica perchè la Germania è già un mercato saturo e molto frammentato dal punto di vista delle normatrive di costruzione di nuove strutture. L’Italia, invece, ha ampi margini di cresciuta. Il parco logistico meno recente è datato e trascurato. Ci sono aree manifatturiere da riqualificare e possibilità di costruire ex novo. E poi c’è il nascente last mile, i magazzini di prossimità dei centri urbani, che possono essere anche una formidabile “leva” di riqualificazione e di occasioni di lavoro per le periferie».