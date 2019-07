Scantinati, capannoni e rifugi alpini: ecco dove scavano i minatori di criptomonete In Italia minare criptovalute e monete virtuali diventa sempre meno conveniente a causa dei costi elevati dell'energia elettrica ed è anche per questo che la produzione privilegia Paesi come l'Islanda o la Svizzera. Ci sono, però, in Italia, due eccezioni di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

Milano capitale delle criptomonete

Ci sono, però, in Italia, due eccezioni. Una è a Milano, alle falde del Duomo, dove la start up Criptomining ha due sedi. Dopo nemmeno due anni di vita la società, nata anche grazie ad una raccolta di crowdfunding, produce utili e non ha nessuna intenzione di recedere. Anzi: i fondatori pensano di ampliare gli orizzonti e guardare oltre Milano.

L'altra è a Calenzano, ad appena 27 chilometri a nord di Firenze. Qui, in un capannone con ambienti che lavorano a pieno regime con centinaia di macchine e decine di ventole che raffreddano e scavano tra codici criptografici e stringhe di dati, opera Bitminer factory, una iniziativa del Gruppo Angeli, che in Toscana opera da 40 anni nelle costruzioni civili ed industriali e nell’ingegneria per i sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, specializzato nella costruzione di mining farm in Europa.

La società, che è partita a metà 2017 con 250 mila euro di investimento e 22 macchine per il mining, è in continuo fermento e il 2 marzo 2018 i fondatori Gabriele Stampa e Gabriele Angeli sono stati ricevuti alla Camera dei deputati, dove hanno presentato il proprio progetto industriale.



Dopo circa due anni può contare su oltre 1.000 minatori digitali attivi all'interno della miniera, suddivisi fra mining-rig P8, soluzioni Gpu-based per il mining di Monero, Ethereum e ZCash ed altre 200 macchine usate nel mining di Bitcoin ed altre monete. Alle viste un progetto di espansione in altre 3 miniere ma, nel frattempo, continuano a proliferare le attività originarie. Sul sito web è infatti possibile acquistare attrezzature per il mining ed usufruire dei servizi di housing offerti. Con l'acquisto della macchina si ottengono da 12 a 24 mesi di energia elettrica gratuita.



La società mette a disposizione gli spazi dove altre imprese, singoli o professionisti possono esercitare l'attività di estrazione di ogni tipo di criptovaluta con il proprio hardware. Bitminer factory gestisce, resetta le macchine e, ovviamente, riceve una percentuale su quanto minato.