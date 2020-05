Scarica e compila il nuovo modulo per l’autocertificazione Sul sito del ministero dell’Interno è disponibile il nuovo modello che dovrà essere utilizzato a partire da lunedì 4 maggio

Viminale, dal 4 maggio nuovo modulo per l’autocertificazione

Sul sito del Viminale è disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile da domani, lunedì 4 maggio. Può comunque essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L'autodichiarazione, spiega il ministero, è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Il ministero dell’Interno ha poi diffuso sabato 3 maggio anche una circolare ai prefetti con le indicazioni operative sulla fase 2.