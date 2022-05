Scaroni e Perrino al Festival di Trento

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Da quando abbiamo pubblicato il libro ‘Professione manager’, vademecum per i giovani aspiranti tali, sono passati 35 anni e il mondo è molto cambiato. Per questo, in occasione del Festival dell’economia di Trento, che coinvolge tanti giovani, abbiamo deciso di aggiornarlo in diretta».

Paolo Scaroni, deputy chairmain Rothschild group nonché presidente del Milan, in passato amministratore delegato dell’Eni, dell’Enel e della multinazionale Pilkington, presenta così l’incontro che si terrà a Trento venerdì 3 giugno e a cui parteciperà il coautore del libro Angelo Maria Perrino, direttore della testata online Affari italiani. «Sarà molto interessante apprendere dalla viva voce di Scaroni, numero uno dei manager italiani e da ultimo artefice del risanamento e rilancio del Milan, come si costruisce oggi, alla luce dei profondi cambiamenti in corso, un percorso professionale di successo», spiega Perrino.

L’incontro si terrà venerdì 3 giugno dalle 10 alle 11 presso la sede di Itas Assicurazioni di Trento, in Piazza delle Donne Lavoratrici, 2.

L'ingresso a tutti gli eventi del Festival è gratuito fino ad esaurimento posti, non è prevista la prenotazione.