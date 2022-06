Scaroni: «Embargo Ue? L’Europa non poteva restare immobile davanti all’invasione russa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Quando ho letto i provvedimenti dell’Ue, ho detto, in senso positivo, ’tanto rumore per nulla’. Se avessero chiesto a me, tre mesi fa, cos’ è il provvedimento che l’Unione europea può fare nel mondo degli idrocarburi, avrei detto: può sul fronte del petrolio stopparlo via mare, ma non certo può fermare quello via oleodotto, perchè cosa fa l’Ungheria che non ha l’accesso al mare? Lo fa arrivare via camion? E per il gas, i Paesi dell’Europa centrale non possono fare a meno del gas russo. Quindi provvedimenti zero. Si è parlato per due-tre mesi facendo chiacchiere, sicuramente a buon fine, e si è arrivati a una scelta logica»

Scaroni: l’Europa non poteva rimanere impassibile davanti all’invasione

Paolo Scaroni, deputy chairman di Rothschild, ed ex ceo di Enel ed Eni, a margine di un incontro al Festival dell’Economia di Trento,risponde così interpellato sull’embargo di idrocarburi alla Russia aggiunge: «Poi se parliamo dei prezzi, entriamo in un mondo in cui le sanzioni fanno male a chi le riceve ma anche a chi le dà. Però l’Europa non poteva rimanere impassibile di fronte all’invasione russa. Quindi siamo entrati in un percorso in cui scientemente sappiamo che ci facciamo un po’ del male anche noi; e nel mondo degli idrocarburi, con il petrolio a 120 dollari al barile, andare a colpire il primo-secondo produttore al mondo, significa toccare un terreno delicatissimo. Ma lo facciamo scientemente e anche giustamente».

Il vademecum scritto nel 1986

Scaroni torna sui provvedimenti della Ue dopo l’incontro con Angelo Maria Perrino, direttore ed editore di Affariitaliani.it con cui nel 1986 ha scritto il volume “Professione manager”, vademecum scritto 36 anni orsono per giovani aspiranti intenzionati a diventare numeri uno e capi azienda leader. «La costruzione di un curriculum giusto ti consenta di conquistare la libertà e di riposizionarti sul mercato. Ti rende più sicuro di te stesso e ti permette di fare scelte più audaci, di dare dei suggerimenti non in linea con quelli del capo ma che sicuramente lui apprezzerà». Sollecitato dalle domande di Perrino, Scaroni prova quindi ad attualizzare la lezione dell’agile manuale scritto insieme al giornalista quando l’ex ad di Eni ed Enel era al vertice del braccio italiano della multinazionale francese Saint Gobain che lo aveva chiamato a salvare la sua filiale nella penisola.

Scaroni: serve un curriculum ben costruito

«Il volume andò in testa alle classifiche internazionali e diventò un libro di costume perché introduceva un mondo sconosciuto», spiega Perrino introducendo la lunghissima carriera di Scaroni che parte da un messaggio molto chiaro. «Tante cose sono veramente ingiallite al di là delle pagine. Un concetto di fondo che, però, rimane è che se io ho un curriculum ben costruito posso in qualunque momento rimettermi sul mercato, dire c’è un nuovo capo che non mi piace e cercarmi un altro lavoro. Ma per potersi riposizionare sul mercato devo costruirmi pazientemente un curriculum vitae efficace».

Il manager: cominciare a lavorare da giovani è importante

Per Scaroni, però, la costruzione della carriera di un manager di successo deve cominciare fin da giovanissimi. «Non bisogna perdere tempo al liceo, all’università occorre laurerarsi in 4 anni. Cominciare a lavorare molto giovane è importante. Un cameriere al ristorante d’estate? Perché no. intanto ti riempie il tuo cv, è una cosa bella non è una brutta. Perché significa che uno è impegnato, che voleva guadagnare e alleggerire la famiglia».