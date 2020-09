Scaroni: «I fondi europei non sono un regalo, spendiamoli bene» Il vicepresidente di Rothschild: «Gli investimenti l’unico modo per creare valore. Il primo passo? Le infrastrutture» di Marco Ferrando

Il vicepresidente di Rothschild: «Gli investimenti l'unico modo per creare valore. Il primo passo? Le infrastrutture»

«Non è un regalo ma un prestito, e dunque dovremo metterci nelle condizioni non solo di restituirlo ma anche di creare tutto il valore possibile». Semplifica ma non banalizza Paolo Scaroni, deputy chairman di Rothschild Group: con i 209 miliardi in arrivo dall’Europa, l’Italia – ragiona il manager già a capo di Enel ed Eni – è attesa da una prova di sana e prudente gestione come quella che tocca a ogni impresa che vada in banca a chiedere un prestito. La chiave è sempre nei buoni investimenti. Perché...