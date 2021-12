Scarosso: la moderna interpretazione delle calzature Made in Italy

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da quasi dieci anni Scarosso produce artigianalmente in Italia scarpe e accessori con un fascino e un pregio straordinariamente durevoli, vendendoli direttamente al cliente finale a un prezzo inclusivo per rendere democratico il valore della qualità.

Il brand vive e cresce in uno spazio estetico classico, raffinato, astenuto da stravaganze eccessive, ma con un forte senso del design e dell’attitudine contemporanea.

Lo stile è quello italiano che nasce dalla tradizione dei must have per ogni occasione, per evolversi verso una dimensione contemporanea e parlare così a ogni generazione più di valore che di stile, più di qualità che di tendenza.

Ogni scarpa è prodotta a Montegranaro, mecca della calzatura nelle Marche, dove gli artigiani coinvolti nel processo produttivo, sono forti di un'alta specializzazione sia artigianale che tecnologica. Le collezioni spaziano dall'occasione business come oxford, derby o monkstrap, alla sofisticazione rilassata di mocassini puliti, pantofole di velluto, dalla bellezza robusta di chelsea, jodhpur e stivali da passeggio, fino alla sportività rilassata di sneaker di lusso, espadrillas, mocassini in camoscio e sandali. La colorazione a mano, la spazzolatura e la lucidatura della pelle, in particolare nella collezione Hand Finish, garantiscono che nessun paio sia mai uguale all’altro.



Il dialogo con le diverse generazioni, diversi Paesi e ispirazioni passa, al di là dei grandi classici, attraverso una fervente proposta di nuovi modelli e ispirazioni dati dalle collaborazioni, con altri brand e grandi stilisti o personaggi del fashion system. Ogni stagione Scarosso lancia, infatti, più di una nuova collaborazione con eccellenze nell'ambito di moda, design e ricerca, che focalizzino su particolari stili di scarpe e modi di essere e di vestire, ma che non vengono bruciate nel giro di pochi mesi, sono sempre disponibili on line come una biblioteca di esperienza e trasversalità, disponibile per chi vuol entrare a far parte di un mondo creativo ed eterogeneo. A settembre è stata lanciata la capsule con Nick Wooster, prima consulente poi influencer, dove protagonisti sono i chelsea boot in chiave urbana. Tutti maniacalmente seriali e caratterizzati da una stessa linea quasi a dare un volto, un'identità̀ precisa: quella di chi ama indossarli. Gambale alto e sfilato, in contrasto con la punta tonda, suola premium carrarmato Vibram dal volume over che ritroviamo anche nel guardolo, materiali di pregio e realizzazione artigianale. La pelle è spazzolata nelle versioni nero e marrone, con suola ton sur ton. Nelle versioni bianco e verde bottiglia si gioca invece sui contrasti cromatici con il nero della suola e dei maxi elastici laterali. Di grande impatto, il leopard all over in cavallino.



In precedenza, ma sempre presenti sul sito scarosso.com, i mocassini e i boot creati in collaborazione con Matt Hranek, fotografo e fondatore della rivista WM Brown. William è un mocassino con nappa che mescola lo stile inglese con l’artigianato italiano, una delle scarpe più diverse e interessanti: funziona benissimo con i jeans ma anche con un abito. William II è il modello pensato per l'inverno, resistete, elegante e adatto ad ogni occasione. In pelle scamosciata o in vitello ma sempre dotate di una resistente suole vibram, che le rende adatte a diverse condizioni atmosferiche.

È un tipo di scarpa universale e molto facile da indossare. Con lo scopo di raccontare una storia di eredità, di percorsi di moda e territori votati alla tradizione ma pur sempre contemporanei e di dedizione nasce le capsule con Lanificio F.lli Cerruti. È la storia della favola italiana, modernizzata, attualizzata che gioca su tre modelli immancabili nella scarpiera maschile: il penny loafer, la sneaker e la oxford, tutte arricchite da applicazioni di tessuto dalle performance traspiranti e idrorepellenti.

Sempre nell'ambito active le trainer Petra x Scarosso , realizzata con Pietro Boselli, per una sneaker che unisce il DNA unico di Petra con la visione moderna del classicismo di Scarosso. In due varianti colore, nero e grigio, integrata con materiali come nabuk e suede e dallo spirito atletico del neoprene, dove il ruolo protagonista è quello della suola vibram particolare composta da tre fasce in gomma separate e montate su un'intersuola Vibram Phylon SLE. Questi componenti conferiscono alla scarpa una straordinaria flessibilità, massima stabilità e grip su qualsiasi superficie.

Infine l'universo donna vanta due collaborazioni, arrivate entrambe alla seconda edizione: quella con Paula Cademartori e la neonata con Brian Atwood; che hanno permesso al brand, rinomato per lo stile maschile anche in chiave femminile, di dimostrare la propria maestria anche nella realizzazione di collezioni tacco e della femminilità più spiccata.



