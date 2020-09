Scarpe, divani, selle da cavallo: la sfida della pelle a “impatto zero” Il progetto di Dani Group prevede una lavorazione senza metalli pesanti e la compensazione della CO2 prodotta con un contributo alla riforestazione - Già una cinquantina i clienti- partner di Chiara Bussi

Scarpe, borse, divani e poltrone, selle da cavallo e accessori per l'automotive. Tutti prodotti in pelle “Zero Impact”, realizzati senza metalli pesanti all’interno di una filiera corta, con il massimo riutilizzo degli scarti di lavorazione. Il progetto è stato lanciato nel 2019 da Dani Group, storica conceria a ciclo completo di Arzignano in provincia di Vicenza, e conta oggi una cinquantina di clienti- partner, italiani ed esteri.

«Nell'immaginario collettivo l’industria della conceria viene ritenuta altamente inquinante. Con questa iniziativa abbiamo voluto dimostrare che anche il nostro settore può agire da volàno imboccando la strada della sostenibilità, con un beneficio per l’intero territorio», sottolinea Giancarlo Dani, presidente e amministratore delegato dell’omonima azienda di famiglia. La pelle, spiega, «è un prodotto naturale che utilizza scarti derivanti dalla macellazione di bestiame destinato all’industria alimentare. La sfida è uno scatto in avanti in nome della sostenibilità . Per questo Abbiamo cercato una serie di partner che condividono la nostra visione».

Nuove regole del gioco

Chi sceglie questa strada diventa parte di una piattaforma tecnologica in cui vengono condivise nuove regole del gioco. I vantaggi? Un rafforzamento del marchio e una mano all'ambiente, in modo diretto e indiretto. L'iniziativa prevede anche una compensazione delle quote di CO2 prodotte durante il processo di lavorazione delle pelli con un contributo alla riforestazione attraverso progetti certificati dalla Unfccc, la Convenzione quadro dell'Onu sul cambiamento climatico. «Finora - dice Dani - sono tra i 2 e i 3mila gli alberi piantumati grazie a progetto in quattro parchi italiani in provincia di Foggia, Nuoro, Alessandria e Rovigo».

Dani ha iniziato a percorrere la strada della sostenibilità una decina di anni fa a colpi di certificazioni. Nel 2014 ha pubblicato il primo bilancio di sostenibilità. Finora ne sono stati redatti cinque e il prossimo è in arrivo per fine anno.