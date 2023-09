Scarpe su misura da Myshoepassion

Ascolta la versione audio dell'articolo

Compagne in un corso di management, poi amiche e infine socie. Stefania Caprara e Patrizia Carlevaro si conoscono a Milano in occasione di un periodo di studio, dopo aver lavorato con ruoli apicali: Stefania nel mondo del largo consumo e poi in quello della crocieristica e Patrizia come general manager del farmaceutico e in start up del settore healthcare. Scoprono una passione comune, quella per le scarpe. Non solo. Abitano entrambe a Ginevra, e questo agevola la nascita di un rapporto sempre più solido.

Da subito condividono la perplessità nel trovare la scarpa perfetta: «Se ci piaceva un modello per il colore, il tacco non andava bene e così via - dice Stefania -. Pertanto abbiamo iniziato a pensare di sviluppare un business basato sulla personalizzazione delle scarpe, una nicchia di mercato ancora aperta».

Ed è proprio il tema della personalizzazione che diventa il nuovo lusso. «Abbiamo deciso così di puntare sul mondo delle scarpe da donna - racconta -. Abbiamo avviato quindi l’attività con il nome di Myshoepassion, lavorando con artigiani della valle del Brenta, zona famosa proprio per le scarpe».

La società produce in base agli ordini, dopo aver ricevuto le richieste perfezionate con un configuratore digitale che consente alle clienti di “disegnare” la scarpa ideale. «La nostra collezione è tutta in digitale - dice ancora Stefania -. A video la cliente sceglie modello, colore, materiale, forma della punta, tutto grazie a un programma con file 3D che permette di vedere l’oggetto da ogni angolatura. Vedendo a video la scarpa si tocca con mano la propria creatività».

A quanto ammonta la produzione? «Abbiamo prodotto, da quando siamo nate, circa 500 paia di scarpe - dice -. Al momento abbiamo una collezione con 42 modelli, che definirei timeless. Introduciamo poi due modelli a stagione. Non rivoluzioniamo il portafoglio a ogni stagione, ma abbiamo iniziato a guardare scarpe che vadano nella direzione vintage, tacco a rocchetto e così via. Ci stiamo lavorando con i nostri artigiani. Introduciamo anche periodicamente nuovi colori e ne togliamo alcuni meno richiesti». Le scarpe sono dunque su misura e fatte a mano, a prezzi al di sotto di quelli dell’industria del lusso.