«Scary Stories to Tell In the Dark», divertimento e spaventi in un horror per ragazzi Nelle sale spazio al film prodotto da Guillermo del Toro e all'interessante esordio italiano «Sole», firmato da Carlo Sironi di Andrea Chimento

«Scary Stories to Tell In the Dark» di André Øvredal

Halloween si avvicina e, in attesa del 31 ottobre, questa settimana arriva nelle nostre sale un film che anticipa i festeggiamenti della notte più inquietante dell'anno: «Scary Stories to Tell In the Dark» di André Øvredal.

Il regista norvegese torna dietro la macchina da presa a tre anni di distanza da «Autopsy» e si ritrova tra le mani un progetto ambizioso: tra i produttori e gli sceneggiatori del film figura Guillermo del Toro (regista de «La forma dell'acqua»), che ha impresso non poco il suo marchio anche su questo progetto.

Il film è ambientato nel 1968, proprio durante la notte di Halloween, pochi giorni prima delle elezioni presidenziali che porteranno Richard Nixon alla Casa Bianca. Un gruppo di adolescenti dovrà fronteggiare una temibile maledizione, proveniente dal passato, in un momento storico di grandi cambiamenti.

Lo sfondo sociopolitico non è un semplice comprimario in questo riuscito horror per ragazzi, ricco di citazioni alla storia del genere, a partire da «La notte dei morti viventi» di George A. Romero.

I modelli sono numerosi e «Scary Stories to Tell In the Dark» ha un impianto narrativo indubbiamente già visto e privo di grandi sorprese, ma resta comunque una visione godibile, capace di divertire e anche di regalare qualche spavento ben assestato.