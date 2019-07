Scatola nera senza norme attuative. Per l’Ivass la concorrenza è a rischio

Tra i problemi che bloccano i decreti attuativi, due sono ricordati dall’interrogazione presentata da Carla Ruocco (M5S) e Giulio Centemero (Lega) ai due ministeri competenti.

Il primo problema è un particolare aspetto della privacy: come utilizzare ai fini tariffari i dati registrati dalla scatola nera? Alle compagnie interessa valutare lo stile di guida di ciascuno (ritenuto più indicativo della classe di merito bonus malus, tanto che la maggioranza dei conducenti è in classe 1), cosa attualmente non vietata. I firmatari dell’interrogazione ritengono si debba invece vietare per legge l’uso dei dati sullo stile di guida per determinare le tariffe, almeno quando la scatola nera non rileva sinistri. In effetti, una compagnia potrebbe penalizzare chi a volte frena in modo intenso, comportamento che non sempre contraddistingue una guida imprudente: a volte è una tecnica per entrare più sicuri in curva.

A proposito di privacy, gli interroganti ritengono ci sia anche un problema di conservazione dei dati personali.

C’è poi un problema di attendibilità della scatola nera nell’uso per il quale è nata: attribuire le responsabilità dei sinistri. La legge concorrenza stabilisce che il dispositivo fa piena prova a questi fini, ma la bozza del Dm Infrastrutture riconosce un margine di tolleranza di 10 metri sulla determinazione della posizione del veicolo (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’11 settembre). Troppi per non alterare la ricostruzione del sinistro.