Scatta Amplifon, Hsbc alza le stime su utile e fatturato

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Amplifonscatta a Piazza Affari e, con un guadagno arrivato anche oltre i tre punti, si porta in vetta alFTSE MIB. A fare da traino è la "promozione" di Hsbc, che ha alzato la valutazione da "hold" a "buy", dando quindi un'indicazione di acquisto sul titolo, con obiettivo di prezzo passato da 30 a 35 euro per azione. Il titolo è in salita dopo essersi portato a un massimo di 29,72 euro, riavvicinandosi alla soglia dei 30 euro, abbandonata a fine agosto. Gli analisti parlano di «un business model resiliente, capacità di crescita per acquisizioni e capacità di gestire i prezzi con i produttori». Per questo, Hsbc ha «aggiornato i numeri del primo semestre e alza le stime di vendita dell'1%-3% nell'esercizio 2024-26 e del 3%-7% a livello di utile netto», posizionandosi leggermente al di sopra del consensus sulla top-line. Del resto, i conti della società sono solidi, con una forte crescita dei ricavi a oltre 1,1 miliardi di euro nel primo semestre (+9%), grazie a una crescita organica (+7%) superiore al mercato di riferimento.

La società, del resto, prosegue nel percorso di crescita organica e tramite acquisizioni, nonostante condizioni di mercato complesse da un punto vista macroeconomico e geopolitico. Amplifon, come spiegato già alla pubblicazione della trimestrale, punta a rafforzare la propria leadership globale, nelle principali aree geografiche e accelerando le acquisizioni bolt-on rispetto al 2022. «Continuiamo a essere positivi sulle nostre prospettive di crescita per il 2023», aveva detto il Ceo, Enrico Vita. Tra l'altro, in un'intervista al Corriere, Vita ha spiegato che la società conferma l'interesse per l'Asia, in particolare Cina e Australia. «Sono ancora più positivo per le nostre prospettive di ulteriore crescita futura. Essere globali vuole dire anche questo: la crescita di un’area ci può aiutare a compensare il rallentamento di un’altra. L’Asia-Pacifico per noi è molto importante. L’Australia è il decimo mercato mondiale nell’hearing care, un mercato grande e in espansione, e confido che gli ultimi investimenti, come il nuovo headquarter nel business district di Melbourne, ci daranno soddisfazione, anche in ottica di consolidamento della nostra posizione di leadership», ha detto al quotidiano, sottolineando che il gruppo sta «investendo molto in tutte le aree, dall’organizzazione al marketing».

