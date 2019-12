Scatta il commissariamento del Gestore dei servizi energetici

(IMAGOECONOMICA)

Si prevede che entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Milleproroghe con decreto del Presidente del Consiglio venga nominato, su proposta del ministro dello Sviluppo economico e di quello dell'Economia un commissario per la società Gse (Gestore dei servizi energetici). Il commissario dura in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del Gse in carica alla data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe (e quindi al momento della pubblicazione del provvedimenti in Gazzetta ufficiale) decade alla data di nomina del Commissario.