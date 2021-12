Scatta la corsa alle mascherine Ffp2, dove si comprano e quanto costano

Ascolta la versione audio dell'articolo

È scattato dal 25 dicembre - con l’entrata in vigore del nuovo decreto anti-Covid - l’obbligo per tutti (compresi i vaccinati con terza dose) di utilizzare le mascherine Ffp2 fino alla fine dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo, in cinema, teatri, sale da concerto e musei. Nonché su tutti mezzi di trasporto pubblici come treni, aerei, navi, pullman, metro, tram e autobus.

La corsa all’acquisto

Non sorprende dunque in questi giorni la corsa all’acquisto delle mascherine Ffp2 in farmacia. «C’è stato senz’altro un aumento della richiesta e delle vendite», dice Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma.

Cosa sono le Ffp2



Come spiega l'Istituto Superiore di Sanità, queste mascherine hanno un potere filtrante «alto» che non solo impedisce la trasmissione di virus e batteri alle persone vicine e all'ambiente, ma impedisce anche a chi le indossa di essere infettato da persone o ambiente circostante. È importante che siano certificate. Per esserlo devono riportare sulla confezione o sul prodotto il marchio “CE” accompagnato da un codice di quattro numeri che identifica l'organismo che ha certificato la conformità del prodotto alla norma europea.

Per quanto tempo si possono usare



Per il loro alto potenziale filtrante pari al 92 per cento, questi dispositivi durano più a lungo delle semplici mascherine chirurgiche (la cui protezione dura circa quattro ore): la stessa Ffp2 può essere indossata fino a otto ore di fila, poi va cambiata.

Dove si comprano



Come le chirurgiche, anche questa tipologia di mascherine può essere acquistata in farmacia, parafarmacia, online e spesso – da qualche tempo – anche in alcuni supermercati.