Scatta la corsa al franco svizzero. Raggiunta la parità con l’euro

Le tensioni legate all'invasione dell’Ucraina da parte della Russia spingono ulteriormente in alto il franco svizzero, tradizionale bene rifugio, che nel cambio con l’euro ha raggiunto l’1 a 1 secco. Non accadeva dall’inizio del 2015, quando la valuta elvetica toccò per un breve tempo questi livelli, dopo l’abbandono della soglia di cambio di 1,20 franchi con l’euro da parte della Banca nazionale svizzera. Negli anni successivi l'azione di quest'ultima, basata su acquisti ingenti di valute estere...