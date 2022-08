Scatta e re-inventa la fotografia (e non solo) con l’intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il fotografo Nicholas Sherlock ha creato un’app per le fotocamere Sony che invia tutte le foto scattate direttamente al sistema di intelligenza artificiale DALL-E 2 di OpenAI per generare nuove versioni, reinventate con l’uso degli algoritmi. Tu scatti la foto e lei si ispira allo scatto per immaginare qualcosa di nuovo. L’app si chiama Quantum Mirror, è stata pubblicata su Github ed è progettata per fotocamere Sony basate su Android, che includono i modelli precedenti come Alpha 7 e Alpha 7R II ma non le fotocamere Alpha 7 III o più recenti. «Le foto - ha spiegato bene il fotografo sul suo sito e alla rivista Petapixel - vengono inviate all’IA DALL-E 2, che ne inventa nuove versioni, rivelando un mondo che avrebbe potuto essere. È un modo per scrutare universi paralleli».

Come si può constatare nel suo sito l’effetto è più una suggestione che altro. Nel senso che l’Ai non si allontana troppo dall’originale ma si limita a presentare versioni inedite di quello che avete fatto. Come se fosse un fotografo amico con la stessa macchina fotografica che lavora al vostro fianco sugli stessi obbiettivi.

Loading...

Dall'originale al remake Photogallery5 foto Visualizza

L’esperimento però è indubbiamente interessante e apre nuove frontiere non solo per gli appassionati di fotografia. Dall-E 2, ricordiamo, usa un modello di apprendimento automatico in grado di generare immagini straordinarie da descrizioni di testo. Il nuovo progetto di OpenAI, l’organizzazione non profit fondata da Elon Musk, e Sam Altman è una sorta di illustratore automatizzato. Si parte dalla didascalia, da una descrizione dell’immagine che si vuole ottenere, l’Ai comprende il messaggio, cerca gli elementi e compone l’illustrazione. I modelli text-to-image vengono generalmente allenati su grandi set di dati prelevati direttamente dal Web, il che può introdurre svariati problemi. Nel caso di Quantum Mirror, Sherlock usa Dall-E2 come una sorta di Photoshop “intelligente” lasciando alla sua fantasia la possibilità di lavorare in post-produzione le immagini. L’effetto è spesso sorprendente.