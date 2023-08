Scatta Erg, aumentata la produzione di energia rinnovabile

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Acquisti su Erg a Piazza Affari che trova sostegno nei dati sull'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili. I titoli del gruppo salgono di oltre due punti percentuali, con un massimo toccato a 24,46 euro, mettendo a segno la migliore performance del FTSE MIB. Dai dati mensili di Terna sui consumi elettrici emerge ancora un dato in decrescita per la domanda elettrica complessiva che si assesta a 30,1 TWh o -3,3% su anno su base reported e -2,6% su anno su base destagionalizzata (aggiustato per giorni lavorativi e temperature). Inoltre, è molto forte il recupero delle produzioni rinnovabili, che registrano significativi incrementi anno su anno: Idroelettrico +32,4%, Eolico +31,8% e Solare +12%. In calo, invece, la produzione termoelettrica con un -14% a luglio.

Per gli analisti di Intermonte si tratta si «dati positivi per i produttori di rinnovabili, in primis Erg». Inoltre, secondo Equita, «l'incremento delle produzioni RES è un elemento positivo per Enel, A2a e Iren in particolare sull'idroelettrico (giugno e luglio sono i mesi con la maggiore contribuzione sull'anno). La ripresa delle produzioni Eoliche è invece un elemento positivo in particolare per Erg e Alerion».